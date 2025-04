Ethereum auf Erholungskurs: Experten sehen Potenzial für 10.000 Dollar

Der Optimismus, der sich seit vergangenen Sonntag am Kryptomarkt breit gemacht hat, hält an. Der Bitcoin-Kurs notiert nach wie vor oberhalb der 93.000 Dollar Marke und Ethereum hat es sogar geschafft, in der letzten Woche noch besser als Bitcoin zu performen. Der Ethereum-Kurs steht heute um 12% höher als vor einer Woche. Während die schwache Performance von $ETH viele dazu veranlasst hat, der zweitgrößten Kryptowährung der Welt den Rücken zu kehren, gehen immer mehr Experten davon aus, dass Ethereum schon bald ein neues Allzeithoch erreichen könnte.

Warum Experten trotz Layer-2-Konkurrenz optimistisch bleiben

Für viele Anleger steht die Frage im Raum, ob es für Ethereum noch eine Zukunft gibt. Die Main Chain ist langsam und teuer und Layer-2-Lösungen werden immer beliebter, sodass viele davon sprechen, dass das für Ethereum langsam zum Problem wird und man sich durch die Stärkung des Layer-2-Netzwerks eher selbst abschafft. Experten zeigen aber auf, warum auch der Erfolg von diesen Neben-Chains langfristig gesehen extrem bullish für Ethereum ist.

Anleger neigen natürlich dazu, einen Coin, der über Monate hinweg enttäuscht hat, abzuschreiben. Allerdings liefert Ethereum nach wie vor alles, was es braucht, um die Finanzbranche auf den Kopf zu stellen, sodass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sich auch der $ETH-Kurs wieder auf ein neues Allzeithoch zubewegt.

Fundamentaldaten und Wale sprechen für starkes Comeback

Es gibt auch genügend Gründe, warum Experten optimistisch bleiben. Die Fundamentaldaten sprechen für sich und auch wenn die Nachfrage nach den Spot Ethereum ETFs bisher noch zu wünschen übrig gelassen hat, zeigt sich hier langsam eine Besserung. Allein gestern sind über die börsengehandelten Fonds 63,5 Millionen Dollar in Ethereum investiert worden.

Außerdem zeigt sich, dass Wale wieder im großen Stil kaufen. Vor allem solche, die langfristig investiert bleiben. Das zeigen On-Chain-Daten, laut denen allein in den letzten Tagen 640.000 $ETH von Walen gekauft wurden. Steigen Wale wieder ein, steigt der Kurs und das führt wiederum zu mehr Aufmerksamkeit für Ethereum. Das zeigt sich auch an der gestiegenen Netzwerkaktivität. In nur 48 Stunden ist die Zahl der aktiven Wallets im Ethereum-Ökosystem um über 10% gestiegen.

Solaxy Presale: Die erste Layer-2-Lösung für Solana

Während es für Ethereum in den nächsten Monaten und Jahren bergauf gehen dürfte, könnte Solaxy ($SOLX) schon unmittelbar vor der Kursexplosion liegen. Das liegt daran, dass Solaxy die erste Layer-2-Lösung für Solana auf den Markt bringt. Ein Konzept, das man bisher aus dem Ethereum-Ökosystem kennt, um die Skalierbarkeit zu erhöhen. Aber auch Solana hat mit Skalierungsproblemen zu kämpfen, wie regelmäßige Ausfälle und Transaktionsabbrüche zeigen.

Die Layer 2 von Solaxy könnte schon bald einen Teil der Transaktionen Off-Chain abwickeln und gebündelt an Solana übertragen und so zur Entlastung der Main Chain beitragen. Eine Idee, die nicht nur für mehr Stabilität sorgt, sondern auch Investoren begeistert. Der native Token $SOLX ist aktuell noch im Vorverkauf erhältlich und schon jetzt explodiert die Nachfrage. Anleger haben bereits $SOLX-Token im Wert von über 31,5 Millionen Dollar gekauft. Während des Presales können Investoren noch zum günstigen Fixpreis einsteigen, der bis zum Launch sogar schon mehrfach erhöht wird, was frühen Käufern einen ersten Buchgewinn einbringt.

Direkt zur offiziellen Solaxy Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.