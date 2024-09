Der in München ansässige Zulieferer Munich Electrification beliefert Daimler Truck künftig mit Batteriemanagementsystemen. Bestimmt sind diese für den Einsatz in den E-Lkw-Modellen eActros 300 und eActros 400. Munich Electrification gibt an, die Managementsysteme auf die Bedürfnisse der Daimler Truck AG angepasst zu haben. Zum Auftragsvolumen an sich macht das Unternehmen keine Angaben. Gegenstand der Liefervereinbarung ist das Batteriemanagementsystem ...

