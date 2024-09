Erst jüngst fragte die Tagesschau: Wie weit ist Deutschland im Tech-Rennen? Es ging um das Integrieren von künstlicher Intelligenz in deutschen Unternehmen. Fazit: Nur etwa 12 Prozent der Unternehmen, so das ifo-Institut, hatten KI im vergangenen Jahr überhaupt eingebunden. Deutschland hinkt in Sachen KI also etwas hinterher - und das, obwohl die Welt mitten im KI-Wandel steckt. Nach dem Erfinden des Internets ist KI wohl die größte Revolution unserer Zeit. Und sie wird über kurz oder lang unsere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...