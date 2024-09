Update zur Momentum-Forschung (2019 bis 2024)

Anzeige / Werbung

Die aktuellste Zusammenfassung liefert das im Jahr 2023 veröffentlichte Paper "Momentum: Evidence and Insights 30 Years Later" von Narasimhan Jegadeesh und Sheridan Titman. Die beiden Forscher hatten den Effekt im Jahr 1993 als erste dokumentiert. Sie zeigten damals, dass US-Aktien, die sich über 3 bis 12 Monate am besten (am schlechtesten) entwickeln, dazu neigen, auch in den folgenden 3 bis 12 Monaten gut (schlecht) zu performen. Viele spätere Untersuchungen haben den Effekt weltweit für weitere Märkte bestätigt. Allerdings gibt es Ausnahmen in Asien.

Die Autoren schreiben, dass sich die Erklärungen für Momentum in 3 große Kategorien einteilen lassen:

Data-Mining (Vorwurf, der Effekt sei aus den Daten "geschürft", aber kein real nutzbarer Vorteil)

Risikoprämien (rationale Erklärung, höhere Renditen werden durch höhere Risiken verursacht, im Einklang mit effizienten Märkten)

Verhaltenstheorien (irrationale Erklärung, zum Beispiel Unterreaktion der Kurse auf Informationen, widerspricht effizienten Märkten)

