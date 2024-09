Die Datagroup SE zeigt sich widerstandsfähig in einem herausfordernden Marktumfeld. Trotz eines leichten Kursrückgangs von 6,67% im letzten Monat, konnte sich die Aktie bei 39,53 EUR behaupten. Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach IT-Dienstleistungen und seiner starken Positionierung im Bereich der digitalen Transformation.

Dividendenrendite als Pluspunkt

Mit einer für 2024 angekündigten Dividende von 1,50 EUR je Aktie bietet Datagroup eine attraktive Dividendenrendite von 3,80%. Dies unterstreicht die solide Finanzlage des Unternehmens und könnte in Zeiten volatiler Märkte für Anleger besonders interessant sein. Experten sehen in der aktuellen Bewertung mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,66 Potenzial für eine positive Kursentwicklung in naher Zukunft.

