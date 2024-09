Die Salzgitter AG, einer der führenden Stahlproduzenten Europas, sieht sich weiterhin mit einem herausfordernden Marktumfeld konfrontiert. Der Aktienkurs des Unternehmens ist im vergangenen Jahr um über 41% gefallen und notiert aktuell bei 14,94 EUR. Trotz einer leichten Erholung vom 52-Wochen-Tief bleibt die Aktie deutlich unter ihrem Höchststand. Die schwache Performance spiegelt die anhaltenden Schwierigkeiten in der Stahlindustrie wider, die unter volatilen Rohstoffpreisen und einer gedämpften Nachfrage aus Schlüsselsektoren wie der Automobilindustrie leidet.

Dividendenpolitik im Fokus

Trotz der Herausforderungen plant Salzgitter für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,45 EUR je Aktie, was einer Rendite von 2,03% entspricht. Diese Ausschüttung unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, Aktionäre auch in schwierigen Zeiten an der Wertschöpfung zu beteiligen. Für Investoren bleibt die weitere Entwicklung der Stahlnachfrage und die Fähigkeit des Unternehmens, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen, entscheidend für die kurzfristigen Aussichten der Aktie.

