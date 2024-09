Die Plug Power Aktie erlebte am Donnerstag einen deutlichen Kurssprung nach Bekanntgabe eines neuen Großauftrags. Das Unternehmen meldete einen signifikanten Auftrag für Brennstoffzellensysteme, was bei Anlegern für Optimismus sorgte. Der Aktienkurs stieg daraufhin um über 10% an der Nasdaq. Analysten sehen darin ein positives Signal für die Nachfrage nach Plug Powers Technologien im wachsenden Markt für saubere Energie.

Herausforderungen bleiben bestehen

Trotz des Kursanstiegs bleibt die finanzielle Situation des Unternehmens angespannt. Plug Power kämpft weiterhin mit hohen Verlusten und negativem Cashflow. Zudem steht der Aufbau einer zuverlässigen Wasserstoffinfrastruktur vor großen Herausforderungen. Für eine nachhaltige Erholung muss Plug Power seine Kostenstruktur verbessern und die Skalierung vorantreiben.

