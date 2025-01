Nordex meldete einen starken Auftragseingang von 3,3 GW im vierten Quartal 2024, was einem Anstieg von 32 % gegenüber Q4 23 entspricht, bei einem höheren durchschnittlichen Verkaufspreis von 0,89 Mio. EUR pro MW. Dadurch erreichte der Auftragseingang des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2024 ein Rekordniveau von 8,34 GW und übertraf damit alle bisherigen Höchstwerte. Der durchschnittliche Verkaufspreis stieg im Jahresverlauf auf 0,9 Mio. EUR pro MW, was zu einem Gesamtauftragswert von 7,49 Mrd. EUR führte - ein Plus von 21 % gegenüber GJ 2023. Trotz dieser positiven Entwicklung gibt es im Markt Bedenken hinsichtlich möglicher politischer und wirtschaftlicher Risiken, insbesondere in Deutschland und Nordamerika. Die Analysten von mwb research bleiben vorsichtig optimistisch und bekräftigen ihre Kaufempfehlung (BUY) mit einem Kursziel von 20,00 EUR, was ein Aufwärtspotenzial von 68,5 % auf Basis konservativer Schätzungen widerspiegelt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Nordex%20SE.