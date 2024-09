Nike will mit einem neuen Chef das Ruder herumreißen. Am Donnerstag verkündete man nach Handelsende, dass man einen ehemaligen Manager zurück holt. Elliott Hill war 32 Jahre lang bei Nike tätig und hatte Führungspositionen in Europa und Nordamerika inne. Er zog sich 2020 zurück. Hill werde seinen neuen Posten am 14. Oktober antreten. Am Markt kam die Ankündigung hervorragend an. In einer Research Note nach der Ankündigung am Donnerstag schrieb Jefferies-Analyst Randal Konik, dass Hills Ernennung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...