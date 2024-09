© Foto: Jiang Aishan/XinHua/dpa



Nachdem die Immobilienpreise gefallen sind, ergreift die chinesische Regierung nun stützende Maßnahmen. Folgende ETFs bieten die Möglichkeit, eine mögliche Trendwende zu begleiten. China hat in den vergangenen Jahren verstärkt in die Geschäfte von Großkonzernen wie Alibaba und Tencent eingegriffen sowie den zuvor überhitzten Immobilienmarkt deutlich abgekühlt. Die Folge waren fallende Aktien und Immobilienpreise. Doch mittlerweile sind letztere und die Bewertungen deutlich gesunken. So notiert der MSCI China A Real Estate Index heute nur noch zu einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,61, einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,56 und einer Dividendenrendite von 4,80 Prozent (30.08.2024). Ursache …