Mainz/Neustadt an der Weinstraße (ots) -Umjubelt von ihren Fans und Familien beantworten sie knifflige Fragen rund um den Wein, treten in unterhaltsamen Spielen gegeneinander an und zeigen bei Interviews im Plauderton auf der Bühne ihren ganzen Charme. Fünf Finalistinnen wetteifern am 27. September um die Krone der Deutschen Weinkönigin. Das ebenso spannende wie vergnügliche Wahlfinale überträgt der SWR am Freitag, 27. September, mit einer großen Show um 20:15 Uhr live aus dem Saalbau in Neustadt an der Weinstraße. Das Publikum an den Fernsehschirmen, im Livestream und im Saal kann über das Abstimmungstool "meinSWR (http://www.meinswr.de/)" mitbestimmen, wer die 76. Deutsche Weinkönigin wird.Die FinalistinnenDie Krone der deutschen Weinhoheit ist schon zum Greifen nah. Bei der Vorentscheidung am vergangenen Samstag, 21. September, haben fünf Gebietsweinköniginnen die Jury überzeugt. Jetzt fiebern Julia Lambrich (Mittelrhein), Marie-Sophie Schwarz (Mosel), Katharina Gräff (Nahe), Charlotte Weihl (Pfalz) und Annalena Baum (Rheinhessen) dem Titel entgegen.Wer holt sich die Krone?Eine knappe Woche nach dem Vorentscheid wollen die fünf verbliebenen Finalistinnen die rund 70-köpfige Jury mit Vertreter:innen aus Politik, Weinwirtschaft und Journalismus von ihrem Weinwissen sowie mit einem gelungenen öffentlichen Auftritt überzeugen. In amüsanten Spielen und kurzweiligen Gesprächen mit Moderator Holger Wienpahl müssen die Kandidatinnen unter anderem Schlagfertigkeit, Charme und Teamfähigkeit beweisen. Den musikalischen Rahmen bieten der Popsänger Iggi Kelly mit seinen Songs "Sleep Alone" und "Heard It All", Florian Künstler, Songwriter und Songpoet aus Lübeck, mit "Stille Kämpfer" und die dänische Singer-Songwriterin Aura Dione mit ihrem neuen Hit "Were Does Love Go". Kurz nach 22 Uhr wird die Spannung ihren Höhepunkt erreichen und die alles entscheidende Frage geklärt, wer 2024/25 die Nachfolge der derzeit amtierenden Deutschen Weinkönigin Eva Brockmann antritt und sich die Krone aufsetzen darf.Wer sich schon vorher ein Bild von den Finalistinnen machen möchte, findet ihre Porträts auf SWR.de/weinkoenigin (https://www.swr.de/video/sendungen-a-z/weinkoenigin/index.html).Das Finale im SWR"Wahl der 76. Deutschen Weinkönigin - Das Finale" am Freitag, 27.9.2023, 20:15 UhrSendung live aus dem Saalbau in Neustadt an der Weinstraße sowie per Livestream unter SWR.de/weinkoenigin (https://www.swr.de/video/sendungen-a-z/weinkoenigin/index.html).Die Sendung findet sich nach Ausstrahlung auch in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/wahl-der-deutschen-weinkoenigin/Y3JpZDovL3N3ci5kZS80MDc2Mzk4/).Fotos über ARD-Foto.deMehr Informationen und Fotos zur "Wahl der Deutschen Weinkönigin 2024" unter http://swr.li/weinkoenigin2024/finalistinnen