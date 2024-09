Die Allianz ADR Aktie zeigt sich in der aktuellen Marktlage robust. Mit einem Kurs von 29,20 EUR (Stand: 21. September 2024) konnte das Papier in den letzten 30 Tagen um 3,55% zulegen. Besonders bemerkenswert ist die Jahresentwicklung: Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete die Aktie ein Plus von 27,51%. Diese positive Tendenz spiegelt das Vertrauen der Anleger in die Geschäftsstrategie des Versicherungsriesen wider.

Fundamentaldaten untermauern solide Position

Die fundamentalen Kennzahlen unterstreichen die attraktive Bewertung der Allianz ADR. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,22 für 2024 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 4,67 erscheint die Aktie im Branchenvergleich günstig bewertet. Analysten sehen weiterhin Potenzial, wobei insbesondere die starke Marktposition und die diversifizierte Geschäftsstruktur der Allianz als positive Faktoren genannt werden.

