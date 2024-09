XRP knackt 0,60 Dollar Marke, während Crypto Allstars (STARS) explodiert!

Geht es für Bitcoin bergauf, steigen auch die meisten Altcoins wieder. Dabei performen manche besser als Bitcoin, manche schlechter. Zu den beiden größten Enttäuschungen der letzten Monate gehören wohl Ethereum und XRP, da man sich bei beiden Coins aufgrund der Nachrichtenlage eine Kursexplosion erhofft hat, die bisher ausgeblieben ist. Seit ein paar Tagen zeigt sich aber nun, dass die beiden Top 10 Coins doch noch aufholen könnten. XRP hat in den letzten Stunden die 0,60 Dollar Marke durchbrochen. Dennoch hat der Kryptomarkt noch viele weitere Coins zu bieten, bei denen teilweise noch deutlich mehr Gewinnpotenzial herrscht. Einer davon ist Crypto Allstars ($STARS). Hier explodiert die Nachfrage in den letzten Tagen, was nicht ganz unbegründet ist.

XRP startet Erholung

Jahrelang haben Anleger darauf gewartet, dass der Rechtsstreit zwischen Ripple und der SEC beigelegt wird. Dazu ist es vor anderthalb Monaten auch gekommen. Nach dem Urteil ist es zwar zu einem Pump gekommen, nachhaltig war dieser aber nicht, sodass XRP schnell wieder in alte Muster verfallen ist. Nun zeigt sich aber eine Erholung, bei der der XRP-Kurs zumindest wieder die 0,60 Dollar Marke überschritten hat.

(XRP Kursentwicklung - Quelle: Coinmarketcap)

Der Anstieg auf 0,60 Dollar ist zwar ein erster Schritt, noch ist aber unklar, ob die Bullen diese Marke auch verteidigen können. Vorsichtiger Optimismus ist also gefragt, während es für die große Euphorie noch zu früh ist. Die ganz große Kursexplosion sollten sich Anleger bei XRP ohnehin nicht erhoffen, da die Bewertung dafür schon zu hoch ist und die bisherige Kursentwicklung gezeigt hat, dass die Beilegung des Rechtsstreits nicht den gewünschten Effekt bringt. Daher sind viele Investoren auch bereits auf der Suche nach Alternativen mit mehr Gewinnpotenzial, wobei derzeit vor allem der neue Crypto Allstars ($STARS) extrem gefragt ist.

Hat Crypto Allstars mehr Gewinnpotenzial?

XRP hat zwar einen starken Anwendungsfall und sicher noch das Potenzial, in Zukunft weiter zu steigen, wenn sich der Bitcoin-Kurs noch mehr erholt, allerdings befindet sich der Altcoin schon in den Top 10 und ist mit fast 34 Milliarden Dollar extrem hoch bewertet. Einen Anstieg um das 10-fache oder mehr sollten sich Anleger hier in naher Zukunft also nicht mehr erwarten. Bei Crypto Allstars ($STARS) ist zwar das Risiko deutlich höher, da es sich hier um einen neuen Coin mit niedrigerer Bewertung handelt, dafür können hier auch Gewinne von tausenden Prozent erzielt werden. Aktuell deutet auch einiges darauf hin.

Crypto Allstars kommt mit dem neuen MemeVault-Ökosystem auf den Markt, das es erstmals ermöglicht, verschiedene Meme Coins zu staken, egal auf welcher Blockchain sie basieren. Damit vereint Crypto Allstars Meme Coin Trader sämtlicher Blockchains auf einer Plattform. Die $STARS-Token spielen dabei eine entscheidende Rolle, da Anleger mehr Staking-Rendite bei ihren Meme Coins erhalten, wenn sie mehr $STARS besitzen.

(MemeVault Beschreibung - Quelle: Crypto Allstars Website)

Egal ob Anleger PEPE, BONK, DOGE, SHIB oder viele weitere Meme Coins auf der Crypto Allstars Plattform staken, ihre Rendite fällt umso höher aus, je mehr $STARS-Token sie besitzen. Durch diesen Ansatz ist die Nachfrage nach den neuen Token natürlich extrem hoch. Die Staking-Rendite wird ebenfalls in $STARS ausgezahlt. Möglich ist das, da von Anfang an ein Teil des Gesamtangebots für Staking Belohnungen reserviert wurde, sodass der Coin trotzdem nicht inflationär aufgebaut ist.

Derzeit ist $STARS noch im Vorverkauf erhältlich und da Anleger innerhalb kürzester Zeit Token im Wert von fast 1,5 Millionen Dollar gekauft haben, erwarten Marktbeobachter, dass der Kurs nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen schnell durch die Decke gehen könnte. Bis es soweit ist, wird der Preis schon während des Presales mehrfach erhöht, sodass Investoren, die früh einsteigen, schon einen Buchgewinn bis zum Launch erzielen können.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.