Die Schaeffler AG verzeichnet in einem herausfordernden Marktumfeld einen Umsatzrückgang. Der Aktienkurs des Automobil- und Industriezulieferers steht unter Druck und notiert mit 4,232 Euro nahe dem 52-Wochen-Tief. Analysten sehen die Aktie jedoch als unterbewertet an. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei nur 0,04, was auf Potenzial hindeutet. Auch die attraktive Dividendenrendite von 7,76% könnte Anleger locken.

Ausblick bleibt verhalten

Die Umstellung auf Elektromobilität und der intensive globale Wettbewerb stellen Schaeffler vor große Herausforderungen. Das Unternehmen investiert zwar in Zukunftstechnologien, doch die Marktentwicklung bleibt unsicher. Anleger sollten die spezifischen Risiken des Zulieferermarktes im Blick behalten.

Anzeige

Die neusten Schaeffler-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Schaeffler-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...