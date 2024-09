Die 123fahrschule SE, Deutschlands größte Fahrschulkette im B-Segment, setzt ihren digitalen Expansionskurs fort. Trotz eines Kursrückgangs von 8,96% im letzten Monat und einem Jahresverlust von 50,52%, zeigt das Unternehmen Resilienz. Der aktuelle Aktienkurs von 2,34 EUR (Stand: 20. September 2024) liegt zwar 102,08% unter dem 52-Wochen-Hoch, aber 52,99% über dem Tief. Diese Entwicklung spiegelt die Herausforderungen wider, denen sich das Unternehmen in einem dynamischen Marktumfeld stellen muss.

Zukunftsaussichten und Strategien

Die 123fahrschule SE plant, ihr Netzwerk von derzeit über 25 Standorten auf bis zu 200 in den kommenden Jahren auszubauen. Mit einem Fokus auf E-Learning und digitale Unterrichtsmethoden strebt das Unternehmen an, die Fahrschulausbildung zu revolutionieren. Angesichts eines attraktiven Kurs-Umsatz-Verhältnisses von 0,38 scheint die Aktie unterbewertet, was langfristig orientierte Investoren interessieren könnte. Die kurzfristigen Aussichten bleiben jedoch angesichts der aktuellen Marktvolatilität und des wettbewerbsintensiven Umfelds herausfordernd.

