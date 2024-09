Die Erlebnis Akademie AG, bekannt für ihre Baumwipfelpfade und Naturerlebnisse, zeigt sich nach der jüngsten Gewinnwarnung vom 20. September 2024 bemüht, das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Das Unternehmen hatte seine Prognose für das Gesamtjahr aufgrund von Wettereinflüssen und gestiegenen Betriebskosten nach unten korrigieren müssen. Trotz dieser Herausforderungen betont das Management die Fortschritte bei der Umsetzung von Kostensenkungsmaßnahmen und die positive Resonanz auf neue Attraktionen.

Ausblick bleibt verhalten optimistisch

Analysten sehen die Aktie derzeit als unterbewertet an, warnen jedoch vor kurzfristigen Risiken. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die eingeleiteten Maßnahmen greifen und das Herbstgeschäft die Erwartungen erfüllen kann. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung dürften die Besucherzahlen in der Nebensaison sowie die Effektivität der Kostenoptimierungen sein.

Ad

The latest Erlebnis Akademie figures speak volumes: Urgent action required for Erlebnis Akademie shareholders. Is it worth investing, or should you sell? Find out what to do now in our current free analysis from 22 September.

Continue reading here ...