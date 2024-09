Enel Spa verzeichnet eine erfreuliche Kursentwicklung. Die Aktie des italienischen Energiekonzerns legte im vergangenen Monat um 2,10% zu und steht aktuell bei 7,017 EUR (Stand: 21. September 2024). Besonders bemerkenswert ist der Jahresvergleich: Mit einem Plus von 12,62% zeigt sich die Aktie deutlich im Aufwärtstrend. Trotz dieser positiven Entwicklung notiert der Kurs noch 2,86% unter seinem 52-Wochen-Hoch, was weiteres Potenzial vermuten lässt.

Attraktive Dividendenrendite in Aussicht

Für das laufende Geschäftsjahr 2024 plant Enel Spa eine Dividende von 0,43 EUR je Aktie auszuschütten. Dies entspricht beim aktuellen Kurs einer beachtlichen Dividendenrendite von 6,13%. Angesichts dieser Zahlen und der stabilen Kursentwicklung könnte die Enel Spa Aktie für renditeorientierte Anleger interessant sein. Allerdings sollten Investoren die Entwicklungen im volatilen Energiesektor weiterhin aufmerksam beobachten.

