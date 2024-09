Der Aktienkurs von Globalstar verzeichnete in den letzten Wochen einen leichten Rückgang, obwohl das Unternehmen positive Entwicklungen vermeldet. Zum Handelsschluss am 21. September 2024 notierte die Aktie bei 1,098 Euro, was einem Minus von 3,39% im Monatsvergleich entspricht. Trotz des jüngsten Kursrückgangs liegt die Aktie immer noch 15,40% über ihrem 52-Wochen-Tief.

Erwartungen an kommende Quartalszahlen

Analysten richten ihren Blick nun auf die für den 31. Oktober 2024 angekündigte Quartalsmitteilung. Experten erwarten, dass Globalstar seine Position im Markt für mobile Satellitendienste weiter festigen und möglicherweise neue Partnerschaften präsentieren wird. Besonders die Entwicklungen im Bereich des Internets der Dinge und der Zusammenarbeit mit großen Technologieunternehmen stehen im Fokus der Investoren.

Die kurz- bis mittelfristigen Aussichten für Globalstar werden maßgeblich von der Veröffentlichung neuer Produkte und Dienstleistungen sowie der allgemeinen Nachfrage nach Satellitenkommunikation beeinflusst. Anleger sollten die kommenden Unternehmensmeldungen aufmerksam verfolgen.

