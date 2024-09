Die artec technologies AG hat eine wichtige Forschungszulage für die Entwicklung einer KI-gestützten audiovisuellen Plattform erhalten. Das Diepholzer Unternehmen wird die Förderung für Innovationen in den Bereichen Media-Mining sowie Videoüberwachung für Behörden einsetzen. Der Fokus liegt dabei auf der Weiterentwicklung von KI-Technologien für Medienunternehmen und europäische Sicherheitsbehörden.

Positive Resonanz am Kapitalmarkt

Die Nachricht wurde am Aktienmarkt positiv aufgenommen. Der Kurs der artec-Aktie konnte in den Tagen nach der Bekanntgabe deutlich zulegen. Analysten sehen in der Forschungszulage ein wichtiges Signal für das Zukunftspotenzial des Unternehmens im wachsenden Markt für KI-basierte Sicherheitstechnologien.

Für die weitere Kursentwicklung dürfte entscheidend sein, wie schnell artec die geförderten Technologien zur Marktreife bringen und in konkrete Aufträge umsetzen kann. Experten rechnen mittelfristig mit steigenden Umsätzen in diesem Geschäftsfeld.

