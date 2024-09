Wochenausblick - Die USA im Fokus

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Aufgrund mehrerer Zinsentscheidungen könnte die kommende Woche besonders volatil werden. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Am Montag können sich Anlegerinnen und Anleger über zahlreiche Konjunkturdaten freuen und schauen damit einem besonders spannenden Wochenstart entgegen. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf dem S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex (PMI) Dienstleistungen, sowie auf dem PMI Produktion. Diese werden von Markit Economics sowohl für Deutschland, die Eurozone, das Vereinigte Königreich als auch für die USA veröffentlicht und repräsentieren die wirtschaftliche Situation im Dienstleistungs- und Produktionssektor. Parallel dazu wird der S&P Global PMI Gesamtindex für die oben genannten Wirtschaftsräume publiziert. Ebenfalls von Interesse dürften die Reden mehrerer FED und FOMC Mitglieder sein, die meist von vielen Marktteilnehmern genau verfolgt werden.















Dienstag:



Nach einem durchaus spannenden Wochenauftakt wird es am Dienstag marginal ruhiger. Noch vor Handelsbeginn in den USA ist mit den Quartalsergebnissen von AUTOZONE, dem zweitgrößten Händler von Kfz-Ersatzteilen in den Vereinigten Staaten, zu rechnen. Zudem werden der Immobilienpreisindex und das Verbrauchervertrauen für die USA bekannt gegeben. Ersteres bietet dabei einen geschätzten Wert der Wohnungsmarktbedingungen und gilt als wichtiger Indikator, da der Immobilienmarkt als sensibler Faktor der US-Wirtschaft betrachtet wird. Doch auch in Europa respektive Deutschland, stehen interessante Meldungen zur Verfassung der Wirtschaft an. Die Rede ist vom ifo Geschäftsklimaindex, welcher als Frühindikator für die aktuellen Bedingungen und die Geschäftserwartungen in Deutschland angesehen wird.











Mittwoch:



Zur Wochenmitte tritt etwas Entspannung in den Märkten ein. Dementsprechend stehen keine besonders wichtigen Meldungen zu Konjunkturdaten an. Seitens der Unternehmen sieht es hingegen ein wenig anders aus. Neben Micron Technology Inc., einem US-amerikanischen Hersteller für Speicherelemente, melden auch Unternehmen wie Cintas Corp. und Paychex Inc. ihre Ergebnisse für das vergangene Quartal. Paychex Inc. ist dabei auf das Outsourcing von Dienstleistungen bei Betrieben spezialisiert und Cintas Corp. auf die Herstellung von Berufskleidung sowie Uniformen.















Donnerstag:



Der Donnerstag dürfte hingegen den Höhepunkt der Woche markieren. Zum einen melden Konzerne wie Costco Wholesale Corp., Accenture Plc. und Carnival Corp. ihre Quartalszahlen. Zum anderen werden für einige der wichtigsten Wirtschaftszonen Zahlen zur Konjunkturentwicklung veröffentlicht. Neben der Publizierung des Gfk Verbrauchervertrauens für Deutschland, kommt es in Großbritannien zur Anhörung des Inflationsberichts. Das Zentrum der Veröffentlichungen sind jedoch die USA mit der Offenlegung des annualisierten Bruttoinlandsprodukts, der Erstanträge für Arbeitslosenunterstützung und der Auftragseingänge langlebiger Güter.















Freitag:



Zum Ende der Börsenwoche frischt der Wind vor allem aus konjunktureller Sicht noch einmal auf. Erwähnenswert ist hierbei die Meldung des Tokio Verbraucherpreisindex, der Arbeitslosenquote für Deutschland sowie des Geschäftsklimas für die Eurozone. Aber auch auf der anderen Seite des "großen Teiches", sozusagen in den USA, wird es durchaus interessant. Unter anderem werden der PCE Deflator für persönliche Konsumausgaben, das persönliche Einkommen und das Verbrauchervertrauen, ermittelt durch die Universität Michigan, veröffentlicht.











Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC