Die EXASOL Aktie zeigt sich in jüngster Zeit widerstandsfähig. Mit einem aktuellen Kurs von 2,06 EUR liegt sie 7,72% über ihrem 52-Wochen-Tief, was auf eine leichte Erholung hindeutet. Trotz eines Jahresverlusts von 27,53% scheint der Markt die Zukunftsaussichten des Nürnberger Datenbankspezialisten positiver einzuschätzen. Die In-Memory-Analysedatenbank von EXASOL gewinnt in einer Zeit, in der Unternehmen zunehmend auf datengestützte Entscheidungen setzen, an Bedeutung.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die finanziellen Kennzahlen von EXASOL bleiben herausfordernd. Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,43 und einem negativen Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2024 spiegeln sie die Wachstumsphase des Unternehmens wider. Anleger sollten die kommenden Quartalszahlen genau beobachten, um Anzeichen für eine Verbesserung der finanziellen Situation zu erkennen.

Ad

The latest EXASOL figures speak volumes: Urgent action required for EXASOL shareholders. Is it worth investing, or should you sell? Find out what to do now in our current free analysis from 22 September.

Continue reading here ...