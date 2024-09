* Aktienbaisse kündigt sich an* Goldpreis auf Rekordhoch* Edelmetallaktien mit großem Kurspotenzial

Liebe Leser,



am 18. September 2024 hat die US-Zentralbank Fed mit einer Zinssenkung von 0,5%-Punkten einen neuen Zinssenkungszyklus begonnen. Eine Zinssenkung dieser Größenordnung nimmt die Fed gewöhnlich nur in Krisenzeiten vor. Doch das sei dieses Mal nicht der Fall, erklärte Fed-Präsident Jerome Powell, ganz im Gegenteil sei die US-Wirtschaft in guter Verfassung.



Unsere Modelle und zahlreiche Rezessionsindikatoren kommen jedoch zu einem ganz anderen Ergebnis. Und wie Sie in der am Dienstag, den 24. September 2024 erscheinenden Oktober-Ausgabe meines Börsenbriefes Krisensicher Investieren nachlesen können, passen sogar die von der Fed vorgelegten Prognosen im Detail nicht zu anhaltendem Wirtschaftswachstum, sondern gingen in der Vergangenheit immer mit Rezessionen einher.

