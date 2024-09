Pure Storage, der Spezialist für Flash-Speicherlösungen, zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld robust. Trotz leichter Kursschwankungen in den letzten Wochen verzeichnet die Aktie auf Jahressicht ein beachtliches Plus von über 36%. Dies unterstreicht das anhaltende Vertrauen der Investoren in das Wachstumspotenzial des Unternehmens.

Positive Prognosen für das kommende Geschäftsjahr

Analysten blicken optimistisch auf das Geschäftsjahr 2025. Prognosen deuten auf eine signifikante Verbesserung des Gewinns pro Aktie hin, der von 0,18 EUR im laufenden Jahr auf 1,62 EUR im kommenden Jahr steigen soll. Diese positiven Aussichten könnten der Aktie weiteren Auftrieb verleihen. Angesichts der starken Position von Pure Storage im wachsenden Markt für Datenspeicherlösungen und der zunehmenden Bedeutung von KI-Anwendungen bleibt das Unternehmen gut positioniert, um von den aktuellen Technologietrends zu profitieren.

