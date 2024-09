DJ Premier Barnier bildet neue französische Regierung

By Noemie Bisserbe

PARIS (Dow Jones)--Frankreichs neuer konservativer Premierminister Michel Barnier hat sein Kabinett gebildet. Die Minister stammen hauptsächlich aus den zentristischen Reihen von Präsident Emmanuel Macron - ein Zeichen für den anhaltenden Einfluss des französischen Staatschefs auf die Regierung trotz der schweren Verluste seiner Partei bei den jüngsten Parlamentswahlen.

Barnier versucht, einen Ausweg aus der politischen Sackgasse zu finden, in der sich Frankreich befindet, seit Macron im Juni vorgezogene Neuwahlen angesetzt hat, bei denen das Parlament zwischen einer Vielzahl von Parteien aufgeteilt wurde, von denen keine über eine Mehrheit verfügt. Macrons Regierung trat im Juli zurück und ist seitdem nur noch geschäftsführend im Amt.

Barnier ernannte Antoine Armand zum Finanzminister, einen wenig bekannten 33-jährigen Abgeordneten aus Macrons Partei. Zum Außenminister ernannte er Jean-Noël Barrot, derzeit Juniorminister für Europa und Mitglied einer zentristischen Partei in Macrons Koalition. Verteidigungsminister Sébastien Lecornu, ein enger Vertrauter Macrons, wird sein Amt behalten. Barnier rekrutierte auch eine Handvoll Minister aus seiner eigenen Partei, Les Républicains, und wählte den streng konservativen Bruno Retailleau für das Innenministerium.

In der neuen Regierung sind die Parteien, die bei den vorgezogenen Wahlen im Juli einen Großteil der Stimmen erhalten hatten, nicht vertreten. Die Neue Volksfront, eine Koalition aus Sozialisten, Grünen, Kommunisten und der linksextremen Partei France Unbowed, die die meisten Sitze in der Nationalversammlung errungen hatte, wurde nicht in die Regierung aufgenommen.

"Emmanuel Macron will seine Macht nicht verlieren", sagte Benjamin Morel, Professor für öffentliches Recht an der Pariser Universität Panthéon-Sorbonne. "Es war in seinem Interesse, jemanden von Les Républicains zu ernennen, der nicht rückgängig machen würde, was er getan hat", fügte er hinzu.

In den letzten Jahren hat Macron das Rentenalter erhöht, den Zugang zur Arbeitslosenversicherung verschärft und die Regeln für die Entlassung von Arbeitnehmern gelockert. Laut Macrons Büro soll das neue Kabinett mit einer gewissen Autonomie gegenüber dem äußerst unpopulären französischen Präsidenten arbeiten. Es wird erwartet, dass Barnier für innenpolitische Angelegenheiten, von der Wirtschaft bis zur Einwanderung, zuständig sein wird, während Macron die Kontrolle über die Außen- und Verteidigungspolitik weitgehend behalten wird.

