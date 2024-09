© Foto: Liu Jie/XinHua/dpa - dpa-Bildfunk



Die amerikanische Notenbank hat eine außergewöhnliche Zinssenkung beschlossen. Darüber spricht Dr. Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Bärenberg Bank im Interview mit wO TV.wallstreetONLINE: Herr Schmiding, eine so deutliche Zinssenkung, war die Ihrer Ansicht nach erforderlich? Holger Schmieding: Nein, die US-Daten zeigen zwar, dass die Konjunktur an Schwung verliert, sie deuten aber nicht auf einen richtigen Einbruch hin. Also die US-Notenbank hat wirklich mehr gemacht als nötig. Sie sagt ja, das sei, um künftige Risiken einzuschränken, aber aus den Daten hat sich das nicht zwingend ergeben. wallstreetONLINE: "Wir sind entschlossen, die Stärke unserer Wirtschaft zu erhalten", sagte …