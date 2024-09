Die Moderna-Aktie befindet sich weiterhin im Abwärtstrend. Der Biotechnologiekonzern kämpft mit sinkenden Umsätzen und Verzögerungen in der Produktpipeline. Der Aktienkurs ist in den letzten Monaten stark gefallen und notiert aktuell bei 58,80 Euro, was einem Rückgang von 16% im letzten Monat entspricht.

Herausforderungen für das Unternehmen

Moderna sieht sich mit schrumpfenden Einnahmen aus seinem COVID-19-Impfstoffgeschäft konfrontiert. Für 2024 wird ein Umsatzrückgang auf 6,86 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Gleichzeitig verzögert sich die Entwicklung neuer Produkte. Analysten bewerten die Aktie angesichts dieser Herausforderungen eher zurückhaltend. Der kurzfristige Ausblick bleibt unsicher, wobei die breite Forschungspipeline langfristig Potenzial bieten könnte.

