Die zuletzt verkündete Zinssenkung der US-Notenbank Fed hat auch deutsche Auto-Aktien am Donnerstag beflügelt. Aber spricht daneben noch etwas für ein Comeback von Volkswagen, Mercedes-Benz und Co oder sollten Anleger das Weite suchen? Am Donnerstag nach den Leitzinssenkungen der amerikanischen Notenbank Fed als Aktie im DAX ein Plus zu verbuchen, ist nicht so schwer, immerhin hat die Zinsentscheidung die Börsen weltweit beflügelt. Dennoch ist es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...