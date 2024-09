Cybin Inc., das kanadische Biotechnologieunternehmen, steht vor bedeutsamen Veränderungen. Am 18. September 2024 wird die alte Aktie (ISIN: CA23256X1006) vom Handel ausgesetzt und durch eine neue Aktie (ISIN: CA23256X4075) ersetzt. Dieser Schritt geht mit einem Aktienzusammenlegung im Verhältnis 38:1 einher, was auf finanzielle Herausforderungen des Unternehmens hindeutet. Trotz dieser Maßnahme bleibt das Interesse an Cybin hoch, wie das kürzlich verzeichnete Handelsvolumen von über 23 Millionen Aktien zeigt.

Fokus auf vielversprechende Medikamentenentwicklung

Cybin konzentriert sich weiterhin auf die Entwicklung innovativer Medikamente zur Behandlung psychischer Erkrankungen. Die Projekte CYB003 und CYB004 stehen dabei im Mittelpunkt und werden von Anlegern als zukunftsweisend betrachtet. Trotz des aktuellen Kursrückgangs sehen viele Investoren langfristiges Potenzial in Cybins Forschungsarbeit im Bereich der psychedelischen Medizin.

Cybin Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...