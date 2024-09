© Foto: STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance



Der Quantex Global Value Fund ist ähnlich erfolgreich wie Warren Buffett. Zuletzt hat das Fondsmanagement folgenden Wachstumswert gekauft.Warren Buffett hat mit Berkshire Hathaway auch in den vergangenen zehn Jahren eine beeindruckende Performance von mehr als 276 Prozent erzielt. Ein Aktienfonds, der auf seinen Spuren wandelt und mit über 235 Prozent ähnlich erfolgreich war, ist der Quantex Global Value Fund. Er wurde bereits im Juli 2008 aufgelegt und hat seitdem in Euro eine Performance von mehr als 585 Prozent erzielt. Anleger konnten ihr Investment bisher somit fast versiebenfachen. Der MSCI-World-Index legte im gleichen Zeitraum nur etwa 165,1 Prozent zu (19.09.2024). Im neuesten …