Fresenius Medical Care (FMC) verzeichnet einen Kursrückgang, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose für das US-Geschäft gesenkt hat. Der Dialysespezialist erwartet nun ein schwächeres Wachstum in den Vereinigten Staaten, was Anleger verunsichert. Trotz positiver Entwicklungen in anderen Regionen belastet die Prognosekorrektur die Aktie, die am 22. September bei 36,29 Euro notierte.

Herausforderungen im US-Markt

Die Herausforderungen im wichtigen US-Markt, insbesondere der Mangel an Pflegekräften und steigende Kosten, beeinträchtigen die kurzfristigen Aussichten von FMC. Analysten sehen jedoch weiterhin Potenzial in der langfristigen Strategie des Unternehmens, sich auf effizientere Behandlungsmethoden und Digitalisierung zu konzentrieren. Für Investoren bleibt die Entwicklung des US-Geschäfts ein entscheidender Faktor für die zukünftige Kursentwicklung der FMC-Aktie.

