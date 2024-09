Auf der Sonderkonferenz der Verkehrsminister:innen am Montag wird wohl ein höherer Preis für das Deutschlandticket beschlossen. Ab 2025 könnte das Ticket bis zu 64 Euro pro Monat kosten. Eine Ausnahme könnte es aber geben. Am Montag, dem 23. September 2024 werden sich die Verkehrsminister:innen der Länder zu einer Sonderkonferenz in Düsseldorf einfinden, auf der über den künftigen Preis für das Deutschlandticket gesprochen werden soll. Eine Preiserhöhung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...