Google, die Hauptmarke von Alphabet, hat einen bedeutenden juristischen Erfolg errungen. Das Unternehmen gewann am Mittwoch die Berufung gegen eine EU-Kartellstrafe von 1,49 Milliarden Euro. Das Urteil des zweithöchsten europäischen Gerichts ist ein klares Signal für die Stärke von Alphabets Rechtsposition in laufenden und zukünftigen Wettbewerbsverfahren. Dieser Sieg könnte weitreichende Folgen für die Regulierungslandschaft in Europa haben und Alphabets Marktstellung festigen.

Anlegerreaktion und Ausblick

Die Reaktion der Anleger auf diese Nachricht war zunächst verhalten, da die Strafe im Vergleich zur Marktkapitalisierung von 858,5 Milliarden Euro relativ gering ausfällt. Dennoch dürfte das Urteil das Vertrauen in die langfristige Strategie des Unternehmens stärken. Für die kommenden Wochen bleibt abzuwarten, wie sich dieser juristische Erfolg auf den Aktienkurs auswirken wird.

