XRP News: SEC legt in letzter Minute Berufung gegen Ripple ein

Die XRP-Community hatte sich bereits auf das Ende des Rechtsstreits mit der SEC und die erwarteten Kursanstiege im nächsten Bullenmarkt gefreut. Nun wurde jedoch von einem Rechtsexperten bekannt gegeben, dass die amerikanische Wertpapieraufsichtsbehörde im letzten möglichen Moment Berufung gegen das Urteil einlegen könnte.

Was die Hintergründe sind und welchen Einfluss dies auf den XRP-Coin haben könnte, wollen wir im folgenden Beitrag näher analysieren. Lesen Sie nun diesen Artikel, um Ihr Kapital vor einem möglicherweise wieder einmal unrentablen Token im Bullenmarkt zu bewahren.

Fechtet die SEC das Urteil im XRP-Gerichtsstreit an?

Zuletzt hatte die XRP-Community auf die Entscheidung über die genaue Höhe der Strafzahlung gewartet, welche im August von der Richterin Torres auf 125 Mio. USD festgelegt wurde. Diese wurde jedoch auf den Antrag von Ripple und mit der Zustimmung der SEC vorerst aufgeschoben.

In der Zwischenzeit hat das Ripple-Team schon eine Wallet vorbereitet, auf welche 139 Mio. USD und somit mehr als die ursprüngliche Strafe eingezahlt wurden. Die Mittel werden bis zur endgültigen Klärung des Rechtsstreits auf dieser verwahrt.

Somit zieht sich die Verhandlung noch weiter in die Länge und kann sich daher auch belastend auf den Kurs des XRP-Coins auswirken, welcher seit gestern bereits 3,48 % seines Wertes verloren hat. Der nächste wichtige Termin ist der Ablauf der Berufungsfrist, die noch bis zum 6. Oktober läuft.

Beide Parteien können sich nun noch einmal auf diese vorbereiten. Experten wie der Anwalt Fred Rispoli erwarten, dass es möglicherweise zu einer Hinauszögerung bis zur endgültigen Entscheidung kommt, da die SEC somit Zeit schinden könnte. Allerdings ist er auch noch skeptisch, ob es wirklich geschieht.

Die ehemaligen SEC-Anwälte Marc Fagel und James Farreel rechnen ebenfalls mit einer Berufung der amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde. Ihrer Meinung nach wäre dies ansonsten schlecht für die Behörde, Zeit dafür hat sie nun somit noch zwei Wochen. Der Ripple-Geschäftsführer Brad Garlinghouse und der CLO Stuart Alderoty äußerten, dass sie kein Interesse an einer Berufung haben.

Nach dem Abschluss der Gerichtsverhandlung mit der SEC könnte es auch bei XRP wieder zu einer Erholungsrally kommen. So war es bei dem ersten Urteil der Richterin, als sich der Coin innerhalb weniger Minuten mehr als verdoppelte und auf über 1 USD schoss. Zwar ist der XRP-Token schon etwas höher bewertet, jedoch sollte er sich während der nächsten Haussee mindestens verdoppeln.

So hätten Sie mit XRP dennoch eine Rendite erzielen können

Da der XRP-Coin in einem Seitwärtstrend gefangen war, hätten Sie abzüglich der Inflationsrate seit dem Jahr 2018 aufgrund der ausbleibenden Kursgewinne und der kumulativen Inflationsrate einen Verlust von 20,82 % erlitten. Diesen hätten Sie jedoch mithilfe von den verschiedenen Arten von passiven Einkommen auf dem Kryptomarkt verhindern können.

Die Welt der Krypto-Investments ist komplex und daher können Investoren schnell einmal die besten Renditeoptionen übersehen. So gibt es mittlerweile Staking, Liquid Staking, Stablecoin-Staking, Liquidity Farming, AirDrop-Berechtigungen, Lending und mehr.

Für diese werden diverse Wallets, Chains und andere Anforderungen notwendig wie technische Expertise oder Mindestinvestments. Ebenso gilt es, die verschiedenen Pools und mehr für maximale Renditen zu vergleichen sowie sich dabei möglichst geringen Sicherheitsrisiken gegenüber auszusetzen.

All dies erfordert Zeit und aufgrund von Bugs wie Staking-Dashboard-Anzeigefehlern mit einem Kontostand von 0 teilweise auch Nerven. Jedoch gibt es mittlerweile innovative Staking-Plattformen, die sich durch ihre hohe Nutzerfreundlichkeit auszeichnen. Mit ihnen sind diese Dienste schneller, einfacher sowie teilweise sogar sicherer und lukrativer möglich.

Insbesondere der Staking-Anbieter Crypto All-Stars hat sich zuletzt mit seinen innovativen Lösungen einen Namen gemacht und schnell das Interesse von vielen Investoren auf sich gezogen. Ein Grund dafür sind die selbst für den Kryptomarkt verhältnismäßig hohen Renditen, welche es mit seiner neuartigen MemeVault-Technologie möglich macht.

Crypto All-Stars bringt das passive Krypto-Einkommen auf die nächste Stufe

In der ständig expandierenden Kryptowelt den Überblick über die besten Anlagemöglichkeiten zu bewahren, kann zu einer Herausforderung für Kleinanleger werden. Mithilfe der praktischen Staking-Möglichkeiten von Crypto All-Stars können sie hingegen über einen Ort auf einige der rentabelsten Einkommensarten auf einmal zugreifen.

Somit werden die vielzähligen Einstiegshürden eliminiert und selbst Anfängern die überdurchschnittlichen Renditepotenziale des Kryptomarktes erschlossen. Das große Potenzial in dem Markt haben auch die bekannten Kryptdaten-Spezialisten von Nansen erkannt, welche nach Crypto All-Stars ebenfalls eine Übernahme in diesem Bereich vollzogen haben.

Wie auch dieses Unternehmen richtet sich Crypto All-Stars mit seinem Angebot an private und institutionelle Anleger, welche in einen der drei gefragtesten und rentabelsten Kryptosektoren in diesem Jahr investieren wollen. Aufgrund des zunehmenden Nutzens der führenden Memetoken könnten sie sich auch künftig noch stärker etablieren und noch höhere Bewertungen erzielen.

Die Multi-Chain-Staking-Plattform von Crypto All-Stars unterstützt zu Beginn einige der beliebtesten Memecoins in diesem Jahr. Unter anderem zählen dazu Dogecoin, Shiba Inu, Pepe, Floki, Turbo, Brett, Bonk und weitere.

Sie werden einfach in die Anwendung eingezahlt und können dann für die Renditeoptionen verwendet werden. Somit erhalten die Investoren bereits das passive Einkommen, während sie sich die Recherche, Kompatibilitätsprobleme, Sicherheitsrisiken, Zeit, Mühe und mehr sparen.

Die Wahl von Memecoins ist besonders strategisch, da sie so populär in diesem Jahr sind und sich noch nützlicher gemacht haben. Allerdings ließe sich dieses Geschäftsmodell auch noch auf andere Kryptowährungen expandieren. Bereits jetzt gab es die ersten Andeutungen in diese Richtung, sodass der Presale nun ein Schnäppchen sein könnte.

Bisher konnte Crypto All-Stars mit seinem Fundraising bereits über 1,51 Mio. USD einnehmen. Die $STARS-Coins, welche höhere Renditen für die Investoren freischalten, werden derzeit noch für 0,0014593 USD angeboten. Ebenso zahlt es jetzt schon frühen Unterstützern eine großzügige Staking-Rendite von 987 % pro Jahr, die in $STARS vergütet wird.

