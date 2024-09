Die Emittenten der Bitcoin-ETFs kaufen immer mehr Bitcoins, während die Miner immer weniger schürfen!

In der vergangenen Woche hat der Bitcoin endlich eine lang erwartete Erholungsrallye gezeigt, konnte aus seinem Sommerloch ausbrechen und zugleich die Stimmung der Anleger wieder deutlich verbessern. Zu letzterem hat vor allem beigetragen, dass der Kurs der größten Kryptowährung um fast 20 Prozent seit dem Tief vom 06.09. angestiegen ist und sich mittlerweile über dem EMA 200 und oberhalb von 60.000 US-Dollar stabilisieren konnte. Und in den nächsten Monaten könnte der Kurs sogar noch weiter von der gestiegenen Nachfrage, aber dem deutlich geringeren Angebot profitieren.

(Die vergangene Woche hat den Bitcoin wieder oberhalb von 60.000 US-Dollar stabilisiert - Quelle: Tradingview.com)

Die Emittenten der Bitcoin-ETFs kaufen kräftig

Mittlerweile sollte wohl jeder Anleger wissen, dass die Bitcoin-Spot-ETFs dafür sorgen, dass eine Menge institutionelles Geld in den Kryptomarkt gespült wird. Diese Massen an Geldern müssen von den Emittenten der ETFs, wie etwa BlackRock, relativ zügig in $BTC investiert werden, da ihre börsengehandelten Fonds physisch besichert sind. Allein in der letzten Woche wurden dabei über 6.537 Bitcoins gekauft. Eine gewaltige Summe von etwa 400 Mio. US-Dollar, die dabei in den Markt gespült wurden.

NEW: Spot Bitcoin ETFs bought 6,573 BTC this past week, while miners only produced 3,150 BTC pic.twitter.com/DZYlU3YyjL - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) September 22, 2024

Die Miner schürfen immer weniger Bitcoins

Im April dieses Jahres fand das letzte Halving statt. Dabei wurden die Block-Belohnungen, die Bitcoin-Miner erhalten, auf 3,125 $BTC reduziert. Das Halving findet ungefähr alle 4 Jahre statt und sorgt dafür, dass die Gesamtmenge von 21 Mio. Bitcoins nicht zu schnell erreicht wird. Durch die Verknappung des Angebots sorgt das Halving für Kurssteigerungen und das aktuelle Beispiel fügt sich darin perfekt ein.

Während nämlich die Emittenten der Bitcoin-Spot-ETFs wie erwähnt 6.537 Bitcoins gekauft haben, schürften die Miner nur 3.150 $BTC, also weniger als die Hälfte, wie verschiedene Quellen berichten! Das zeigt sehr deutlich, wie stark das Angebot der Bitcoins durch die ETFs und das Halving verknappt wird. Für den Bitcoin könnte das sehr bald einen starken Bull Run bedeuten. In diesem könnte allerdings auch Pepe Unchained ($PEPU) hervorragende Chancen auf hohe Gewinne haben.

