Krypto-Experte ist sicher: Der Bullenmarkt im Bitcoin sollte in den nächsten 10 Tagen starten!

Die vergangene Woche hat dem Kryptomarkt wohl mehr Entspannung verschafft als vorab gedacht. Die ohnehin schon seit der Woche davor einsetzende Erholung wurde weiter verstärkt und seit dem Tief am 6. September ist der Bitcoin um beinahe 20 Prozent gestiegen.

Dabei ließ er den EMA 200 hinter sich und konnte sich oberhalb von 63.000 US-Dollar stabilisieren. Die Fed hat mit ihrer Zinssenkung um 50 Basispunkte (0,5 Prozent) zudem noch weiteren Antrieb für Kurssteigerungen erschaffen. Und nun ist ein bekannter Analyst auch noch sicher, dass in 10 Tagen der Bullenmarkt im Bitcoin startet.

(Der Bitcoin hat sich, getrieben von der Zinssenkung der Fed oberhalb von 63.000 US-Dollar stabilisiert - Quelle: Tradingview.com)

Crypto Rover glaubt an den baldigen Bitcoin-Bullenmarkt!

Mit seinen mehr als 834.000 Followern gehört der Analyst Crypto Rover zu den bekanntesten auf X. Dabei teilt er immer wieder Statistiken und Analysen, die von Kryptoinvestoren aufmerksam beachtet werden. Und eine besonders interessante Statistik teilte er heute. In dieser zieht er nämlich einen statistischen Vergleich zwischen der aktuellen Marktsituation sowie der Situation der letzten großen Bullenmärkte von 2016 und 2020.

The Bitcoin bull market should start in the next 10 days… pic.twitter.com/sVrDduRwz7 - Crypto Rover (@rovercrc) September 22, 2024

Die von Crypto Rover geteilte Statistik zeigt nicht nur eine auffallend ähnliche Kursbewegung, sondern auch, dass der Zyklus bis zum Bullenmarkt ebenso lang ist wie der aktuelle. Oder besser gesagt fast so lang. Denn laut dieser Statistik müsste der Bullenmarkt im Bitcoin in etwa 10 Tagen beginnen.

Tatsächlich stehen die Chancen dafür auch sehr gut, wenngleich man nicht wirklich sagen kann, ob es 10 Tage bis zum Anstieg sein werden. Doch die amerikanische Notenbank Fed hat mit ihrer Zinssenkung um 50 Basispunkte wahrscheinlich den Weg für einen starken Bullenmarkt geebnet. Zudem sieht auch die technische Situation in der größten Kryptowährung der Welt, ebenso wie in vielen Altcoins, wieder deutlich besser aus. Die Chancen, dass sich der von Crypto Rover gezeigte Zyklus wiederholt ist also durchaus hoch.

Wird dieser Coin im nächsten Bullenmarkt unglaubliche Gewinne erzielen?

Es gibt nur wenige Coins, die vom Start weg ein enormes Potenzial auf hohe Kurssteigerungen haben. Aber einer davon ist zweifellos Pepe Unchained ($PEPU). Als Nachfolger zu dem berühmten $PEPE entworfen, bietet er allen Anlegern, die dessen Erfolgsgeschichte verpasst haben, eine zweite Chance, um diesmal dabei zu sein. Pepe Unchained konnte dabei schon in den Wochen der Korrektur unglaubliche Erfolge erzielen.

So ist die Community des Coins mit mittlerweile mehr als 20.000 Anlegern unglaublich groß und zudem loyal. Außerdem wurden schon in den Wochen des bisherigen ICOs über 14,6 Mio. US-Dollar eingesammelt, was eine unglaublich hohe Summe für einen neuen Coin ist. Nach dem Börsenstart dürfte die gewaltige Nachfrage aber neue Höhen erreichen.

($PEPU konnte im bisherigen ICO unglaubliche 14,6 Mio. US-Dollar einsammeln - Quelle: pepeunchained.com)

Was $PEPU so besonders macht, ist seine eigene Blockchain, die von den Entwicklern eigens für den $PEPE-Nachfolger kreiert wurde. Diese ist als Layer 2 für Ethereum deutlich schneller und deutlich günstiger. Damit hat $PEPU einen unglaublichen Vorteil gegenüber den meisten anderen Coins. Schon Dogecoin hat als Meme Coin mit eigener Blockchain beeindruckende Erfolge erzielt und auch bei Pepe Unchained sprechen Analysten bereits davon, dass es sich hier um den nächsten Milliarden Dollar Coin handeln könnte, wovon vor allem Investoren, die im Presale einsteigen, deutlich profitieren würden.

