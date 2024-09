Der britische Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser verzeichnete in den letzten Tagen eine leichte Kurserholung. Nach einem deutlichen Rückgang Ende Juli aufgrund einer Prognosekorrektur und eines Gerichtsurteils in den USA konnte sich die Aktie zuletzt stabilisieren. Am 22. September notierte das Papier bei 53,91 Euro, was einem Plus von 3,31 Prozent im Monatsvergleich entspricht.

Ausblick bleibt herausfordernd

Trotz der jüngsten Erholung bleibt die Lage für Reckitt Benckiser angespannt. Das Unternehmen sieht sich weiterhin mit Klagen im Zusammenhang mit Babynahrung konfrontiert. Zudem drücken steigende Rohstoffkosten auf die Margen. Analysten sehen die hohe Dividendenrendite von aktuell 4,72 Prozent jedoch als Stütze für den Aktienkurs. Für Anleger bleibt die weitere Geschäftsentwicklung in den kommenden Monaten entscheidend.

