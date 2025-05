HAMBURG (dpa-AFX) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für DocMorris nach einer Kapitalerhöhung von 60 auf 15 Franken angepasst und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bezugsrechte seien fast komplett ausgeübt worden, was den starken Rückhalt der Aktionäre zeige, und die Zahl der im Umlauf befindlichen Aktien sei von knapp 15 auf 51 Millionen gestiegen, schrieb Christian Salis in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Nun sei die Online-Apotheke gut positioniert, um die Expansion im Bereich E-Rezept voranzutreiben. Der Experte traut DocMorris jährliche Umsatzsteigerungsraten im zweistelligen Prozentbereich sowie eine deutliche Margenverbesserung zu./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2025 / 08:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2025 / 08:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

CH0042615283