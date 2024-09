Ein Pionierprojekt zur Messung und Bewertung des Reifegrads der digitalen Wirtschaft von Ländern weltweit: Der DEN untersucht 50 Länder, um Interessengruppen dabei zu helfen, Nachhaltigkeit, Zugänglichkeit und gemeinsamen Wohlstand über Grenzen hinweg durch einen evidenzbasierten Ansatz zu erreichen

Der Navigator steht im Einklang mit dem Ziel der DCO, die führende Wissens- und Datenplattform für die digitale Wirtschaft der Länder zu werden, die globale Zusammenarbeit und neue politische Agenden zu fördern und die Beschleunigung des Wachstums der digitalen Wirtschaft überall zu unterstützen

Die Organisation für digitale Zusammenarbeit (DCO), eine globale multilaterale Organisation, die sich dafür einsetzt, digitalen Wohlstand für alle zu ermöglichen, indem sie das integrative Wachstum der digitalen Wirtschaft beschleunigt, hat ihren ersten Digital Economy Navigator (DEN) vorgestellt, der es Ländern ermöglicht, den Weg zur Reife der digitalen Wirtschaft besser zu beschreiten, Wachstumschancen zu finden, Fortschritte zu messen und die Lücke in der Reife der digitalen Wirtschaft zu schließen. Der DEN wurde auf der SDG Digital 2024 vorgestellt, die vom 10. bis 27. September während der 79. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York stattfand.

DCO Secretary-General, Deemah AlYahya, at the launch of the Digital Economy Navigator (DEN) during the 79th UN General Assembly (Photo: AETOSWire)

Der DEN stützt sich auf offiziell verbreitete Statistiken, Sekundärdaten und einzigartige proprietäre Daten aus einer großen DCO-Umfrage und ist ein einheitlicher Rahmen, der die Reife der digitalen Wirtschaft in 50 Ländern, einschließlich der DCO-Mitgliedstaaten, untersucht. Der Rahmen bietet Nationen, Interessengruppen und Entscheidungsträgern eine Plattform, um ihre Bemühungen zur Förderung der globalen digitalen Wirtschaft zu harmonisieren und so grenzüberschreitend Zugänglichkeit, Nachhaltigkeit und gemeinsamen Wohlstand zu ermöglichen.

Der Navigator bewertet, inwieweit die Faktoren zum wirtschaftlichen Wohlstand, zur Nachhaltigkeit und zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen beitragen. Dies schafft ein gemeinsames Verständnis für die Zusammenarbeit verschiedener Interessengruppen bei der Entwicklung von Strategien für die digitale Wirtschaft, um Lücken zu schließen, und ermöglicht es, Fortschritte im Laufe der Zeit zu verfolgen.

Deemah AlYahya, Generalsekretär der DCO, sagte: "Der Digital Economy Navigator zielt darauf ab, die Zugänglichkeit, Nachhaltigkeit und den wirtschaftlichen Wohlstand zu verbessern und sicherzustellen, dass die Länder im digitalen Zeitalter nicht nur Schritt halten, sondern eine Führungsrolle übernehmen. Als erstes globales Rahmenwerk, das den Reifegrad der digitalen Wirtschaft aus einer nutzerzentrierten Perspektive umfassend behandelt, spielt DEN eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Mission der Organisation für digitale Zusammenarbeit, evidenzbasierte Richtlinien und wirkungsvolle Ergebnisse in der digitalen Wirtschaft zu unterstützen. Durch die Bereitstellung zuverlässiger und detaillierter Daten, Einblicke in aktuelle Trends und aufkommende Technologien sowie strategische Voraussicht in Bezug auf zukünftige Herausforderungen befähigt DEN die Länder, ein höheres Maß an Wohlstand, Inklusion und Nachhaltigkeit zu erreichen. Wir bei der DCO sind bestrebt, den Interessengruppen das Wissen zu vermitteln, das sie benötigen, um sich in der sich ständig weiterentwickelnden digitalen Landschaft zurechtzufinden und erfolgreich zu sein."

Der DEN ist für politische Entscheidungsträger, Führungskräfte und andere Experten in Bezug auf Aspekte der digitalen Wirtschaft von Bedeutung. Entscheidungsträger werden mit den erforderlichen Forschungsergebnissen, Daten und Analysen ausgestattet, um eine integrativere digitale Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern, digitale Innovationen zu verbessern, die Schaffung von Arbeitsplätzen anzukurbeln, das BIP-Wachstum zu beschleunigen, die Nachhaltigkeit durch digitale Technologien zu steigern und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern.

Einzigartig unter den globalen Instrumenten bewertet der DEN die digitale Wirtschaft aus der Perspektive von drei sich überschneidenden Dimensionen: digitale Befähiger, digitales Geschäft und digitale Gesellschaft. Innerhalb der drei Dimensionen fassen 10 Säulen die Schlüsselaspekte der digitalen Wirtschaft der Länder und die Nutzung digitaler Technologien zusammen, die aus 102 Indikatoren aus angesehenen sekundären Datenquellen sowie aus Primärdaten aus einer neuartigen Umfrage unter mehr als 27.000 Menschen in den 50 Ländern stammen.

Der DEN führt ein umfassendes Reifegradklassifizierungssystem mit fünf Kategorien ein, das auf Säulenergebnissen von 0 bis 100 basiert und von Interessengruppen genutzt werden kann, um Initiativen zur Förderung des digitalen Fortschritts und der Innovation gezielter und fokussierter auszurichten, um ein nachhaltiges und integratives Wachstum ihrer digitalen Wirtschaft zu erreichen.

Der DEN zeigt ein vielfältiges Bild der Reife in den verschiedenen Regionen. Nordamerika beispielsweise ist führend im Bereich der digitalen Innovation, gefolgt von "Europa und Zentralasien" und "Ostasien und Pazifik". Südasien ist führend im Bereich der digitalen Arbeit und Ausbildung, gefolgt von der Region Naher Osten und Nordafrika. Die Regionen "Afrika südlich der Sahara" und "Lateinamerika und Karibik" sind in den Bereichen digitale Bildung und Gesundheitsdienste fortgeschritten. Insbesondere dieser Pfeiler "Digitales für Bildung und Gesundheit" weist eine erhebliche globale Reife auf, wobei die mäßige Variabilität der Ergebnisse auf einen Trend zur globalen Konvergenz hindeutet.

Der DEN-Bericht, die Infografik, die Methodik und die Daten im Excel-Format stehen der Öffentlichkeit auf der DEN-Online-Plattform unter den.dco.org zur Verfügung. Der Bericht bietet eine eingehende Analyse der Reife der digitalen Wirtschaft aus verschiedenen Perspektiven. Darüber hinaus haben Benutzer die Möglichkeit, den Bericht für den Offline-Zugriff herunterzuladen.

Der DEN wird sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln, um den sich schnell verändernden Charakter der digitalen Wirtschaft zu erfassen. Während das Gesamtziel des DEN auch in zukünftigen Ausgaben bestehen bleibt, werden sich Technologien und Anwendungen weiterentwickeln und daran gemessen werden, wie sie zur digitalen Wirtschaft beitragen.

