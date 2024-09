Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Am 16. September Ortszeit wurde die IAA TRANSPORTATION 2024 in Hannover, Deutschland, offiziell eröffnet. Auf der Messe stellte REPT BATTERO offiziell das BIG BANK"-Batteriesystem für Nutzfahrzeuge vor und präsentierte damit die neueste Lösung für die Elektrifizierung von schweren Lastwagen.Die IAA TRANSPORTATION gilt als Maßstab für die Branche. In diesem Jahr haben mehr als 1.650 Unternehmen aus den Bereichen Nutzfahrzeuge, Logistik und anderen Bereichen teilgenommen. Auf der Messe wurden die neuesten Produkte und Technologien der Nutzfahrzeugindustrie vorgestellt, um die grüne und nachhaltige Entwicklung der Nutzfahrzeugindustrie zu fördern.Das diesmal vorgestellte "BIG BANK"-Nutzfahrzeugbatteriesystem wurde speziell für den europäischen Markt entwickelt und bietet flexible und vielseitige Kombinationsmöglichkeiten, um den Leistungsanforderungen von schweren, mittleren und leichten Lkw in unterschiedlichen Szenarien gerecht zu werden. Es ist marktführend mit seiner hohen Energiedichte, seiner hohen Sicherheit und seiner langen Lebensdauer.Große Reichweite & hervorragende LeistungenAngetrieben von der Politik, den Erfordernissen der nachhaltigen Entwicklung und der technologischen Entwicklung erlebt der europäische Markt eine rasante Entwicklung von Nutzfahrzeugen mit neuen Energien, wobei sich eine neue Runde von Technologie-Iterationen auf die Effizienz, Reichweite und Lebensdauer von Batteriesystemen konzentriert.Das Nutzfahrzeug-Batteriesystem BIG BANK" von REPT BATTERO hat eine Energiedichte von mehr als 210 kWh/kg, und das 500-kWh-Hauptsystem kann schwere Lkw mit einer Reichweite von mehr als 500 km unterstützen. Neben der großen Reichweite zeichnet sich das BIG BANK"-Batteriesystem für Nutzfahrzeuge durch eine hervorragende Leistung in Bezug auf Schnellladung, Sicherheit, Tieftemperaturverhalten und Zyklusdauer aus. Das System ist mit einer 2C-Schnellladeleistung ausgestattet, die eine 10%-80%ige Schnellaufladung in 18 Minuten ermöglicht und die Betriebseffizienz effektiv verbessert; eine aktive Sicherheitsüberwachungsfunktion, die ein thermisches Durchgehen effektiv verhindern kann; ein stabiler Betrieb von -35\u2103, der durch eine fortschrittliche Wärmemanagementtechnologie unterstützt wird; und eine Zykluslebensdauer von bis zu 5000 Mal, mit einer Lebensdauer von mehr als 10 Jahren.Maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene SzenarienDas REPT BATTERO "BIG BANK" Nutzfahrzeug-Batteriesystem ist nicht nur ein eigenständiges Produkt, sondern auch eine systematische Lösung, die von REPT BATTERO entwickelt wurde, um die Anforderungen verschiedener Szenarien zu erfüllen. Durch die flexible Kombination der Batteriesysteme kann die BIG BANK" auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Stämme und Transportdistanzen im Bereich des Güterverkehrs und der Logistik reagieren. Darüber hinaus kann mit der BIG BANK" die maximale Reichweite der Batterie 600 km und die längste Reichweite 600 km übersteigen.REPT BATTERO "BIG BANK" hat auch ein Batteriesystem für PHEV-Hybrid-Nutzfahrzeuge auf den Markt gebracht, das mit einer Kapazität von bis zu 31,5kWh, einer Energiedichte von 171Wh/kg und einer Zyklenlebensdauer von bis zu 8.000 Zyklen die Anforderungen an große Reichweite, hohe Energiedichte, hohe Leistung und lange Lebensdauer voll erfüllt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2509672/20240918180822.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2509673/20240918180750.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/neuveroffentlichung-big-bank-ein-hervorragendes-batteriesystem-fur-nutzfahrzeuge-302254989.htmlPressekontakt:Ziqi Li,liziqi@chinarept.comOriginal-Content von: REPT BATTERO NA OFFICE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176345/5869958