Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Das E-Rezept gehört seit fast einem Jahr zu unserem Alltag. Zwar können wir uns das Rezept in der Arztpraxis immer noch ausdrucken lassen, doch die digitalen Möglichkeiten bieten viele Vorteile. Petra Terdenge stellt sie Ihnen vor:Sprecherin: Noch vor einem Jahr war es völlig normal, in der Arztpraxis ein Rezept in Papierform zu bekommen, mit dem wir bei der Apotheke unsere Medikamente kaufen konnten. Heute ist das die Ausnahme, sagt Stephanie Schersch von der Apotheken Umschau:O-Ton Stephanie Schersch 19 sec."Am häufigsten werden E-Rezepte bislang über die elektronische Gesundheitskarte - kurz eGK - eingelöst. Die Arztpraxis hinterlegt das E-Rezept dabei verschlüsselt auf einem zentralen Server. Die Apotheke kann die Verordnung dann abrufen, wenn sie die eGK des Patienten oder der Patientin vor Ort in das Kartenlesegerät steckt."Sprecherin: Wenn wir das E-Rezept digital einlösen möchten, können wir dafür zum Beispiel die Gematik-App nutzen. Dafür brauchen wir ein NFC-fähiges Smartphone:O-Ton Stephanie Schersch 22 sec."NFC steht für eine Art der Datenübertragung, mit der zum Beispiel auch das kontaktlose Bezahlen möglich ist. Außerdem brauchen Sie Ihre elektronische Gesundheitskarte und die dazugehörige PIN. Diese PIN müssen Sie in der Regel bei Ihrer Krankenkasse beantragen. Wenn Sie das alles haben, laden Sie die App runter und melden sich mit Ihren Daten an."Sprecherin: Die App hat viele nützliche Funktionen und bietet verglichen mit dem Papierrezept mehr Möglichkeiten:O-Ton Stephanie Schersch 19 sec."Mit einer App können Sie das E-Rezept direkt über Ihr Smartphone abrufen und zum Beispiel auch nachschauen, wie Sie das Medikament einnehmen sollen. Die App zeigt Ihnen außerdem Apotheken in Ihrer Nähe an, von denen Sie eine auswählen und das Medikament dort bestellen können. Sie bekommen dann einen Hinweis, wann das Mittel abholbereit ist, oder Sie lassen es sich per Botendienst nach Hause liefern, sofern die Apotheke das anbietet."Abmoderation: Außerdem gibt es eine Familienfunktion, mit der zum Beispiel pflegende Angehörige die Rezepte von Familienmitgliedern verwalten können. Der neueste Einlöseweg heißt laut Apotheken Umschau CardLink. Damit können Sie E-Rezepte auch ohne PIN in Apps von Apotheken einlösen.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5869961