Der deutsche Topmanager Bernd Krüper ist seit Sommer 2024 für das kanadische Technologieunternehmen dynaCERT (WKN: A1KBAV | ISIN: CA26780A1084 | Ticker-Symbol: DMJ) in der Position als "President and Director" tätig. Während seiner 30jährigen Berufskarriere hat der Schwabe bei namhaften Unternehmen wie Daimler, HATZ, MTU, Rolls-Royce und Tognum gearbeitet. In unserem Interview erhalten wir Einblicke in die Pläne des erfahrenen Branchenexperten.

Den vollständigen Artikel lesen ...