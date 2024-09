Amazon setzt seinen Expansionskurs in Deutschland fort und eröffnet ein neues Großlager südlich von Rostock. Das Verteilzentrum in Dummerstorf soll bis Jahresende über 500 Arbeitsplätze schaffen, langfristig sogar rund 1.000 Menschen beschäftigen. Dies würde das Zentrum zu einem der größten Arbeitgeber der Region machen. Die Außenhülle des Lagers ist bereits seit 2022 weithin sichtbar und ergänzt die bestehenden Verteilzentren in Rostock und Neubrandenburg mit insgesamt rund 200 Mitarbeitern.

Wachsende Bedeutung im KI-Sektor

Neben der logistischen Expansion gewinnt Amazon auch im Bereich der künstlichen Intelligenz zunehmend an Bedeutung. Das Unternehmen entwickelt eigene Rechenzentrums-Chips wie den Trainium, die Kosteneinsparungen von bis zu 50 Prozent ermöglichen sollen. Zudem hat Amazon eine Reihe von Large Language Models unter dem Namen Titan eingeführt und seinen KI-Assistenten Amazon Q vorgestellt. Experten sehen in diesen Entwicklungen ein erhebliches Potenzial für das zukünftige Wachstum des Unternehmens und seiner Aktie.

