© Foto: Shotshop | Bassi - picture alliance



Gold hat in diesem Jahr bereits um über 24 % zugelegt. Die Zinswende der US-Notenbank dürfte den Preis weiter in die Höhe treiben. Experten nennen schon Kursziele von 3.000 US-Dollar. So spielen Sie den Trend im Depot.Der Goldpreis zieht weiter an und die Experten sind sich fast einig, dass Ende der Fahnenstange ist dabei noch nicht erreicht. Besonders bullish für den Goldpreis sind die Experten der Citigroup und die Fachleute der Bank of America. Beide Bankhäuser prognostizieren einen Goldpreis von 3.000 US-Dollar. Aakash Doshi, Leiter des Rohstoffhandels für Nordamerika bei der Citigroup, ist der Ansicht, dass der Goldpreis bis Mitte 2025 die Marke von 3.000 US-Dollar erreichen könnte. …