Wien/Hamburg (ots) -Digicust, ein führendes KI-Start-up im Bereich der Automatisierung von Zollprozessen, gibt heute seine strategische Kooperation mit Eazy Customs, einem Pionier der digitalen Zollkommunikation, bekannt. Durch diese Zusammenarbeit sollen die Stärken beider Unternehmen vereint werden, um die Zollabwicklung für Kunden effizienter, einfacher und sicherer zu gestalten.Neuer Standard in der ZollabwicklungDie Zusammenarbeit zwischen Digicust (https://www.digicust.com) und Eazy Customs (https://eazycustoms.com/) markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Modernisierung der Zollprozesse. Während Digicust den Zollprozess durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Automatisierung bereits deutlich vereinfacht hat, bietet Eazy Customs eine fortschrittliche Plattform, die traditionelle Kommunikationsmethoden wie E-Mail durch eine sichere und automatisierte Kommunikation in Echtzeit ersetzt.Kunden profitieren von einem geschlossenen Kreislauf strukturierter und qualitativer Daten, der eine Hyperautomatisierung der gesamten Zollabwicklung ermöglicht: Fehlende oder fehlerhafte Dokumente und Daten werden automatisch erkannt und angefordert, sodass die Zollanmeldung mit minimalem Aufwand abgeschlossen werden kann. Sobald die notwendige Datenbasis für eine vollständige Zollanmeldung in strukturierter Form vorliegt, wird der generierte Datensatz an eine integrierte Zollsoftware (https://www.digicust.com/de/blogs/faq-zoll-und-zollsoftware/) wie dbh, Dakosy, AEB, MIC, SAP etc. übermittelt. Sofern die jeweilige Zollsoftware keine Warnmeldungen ausgibt, kann die Zollanmeldung beim Zollamt abgegeben werden.Synergien für maximale Effizienz"Die Partnerschaft mit Eazy Customs ist für uns ein logischer Schritt, um unsere Vision der Hyperautomatisierung und einer durchgängig digitalisierten Zollabwicklung zu verwirklichen. Gemeinsam bieten wir eine Lösung an, die nicht nur die operativen Prozesse unserer Kunden vereinfacht, sondern auch die Kommunikationsbarrieren zwischen den Beteiligten minimiert", sagt Borisav Parmakovic, CEO und Mitbegründer von Digicust.Thorsten Porath, Gründer von Eazy Customs, ergänzt: "Unsere Plattform bietet eine sichere und effiziente Alternative zur herkömmlichen E-Mail-Kommunikation, die perfekt mit den Automatisierungslösungen von Digicust harmoniert. Gemeinsam schaffen wir einen Mehrwert, der weit über die Summe unserer einzelnen Angebote hinausgeht."Langjährige Expertise im Bereich ZollThorsten Porath blickt als ehemaliger Inhaber einer internationalen Zollagentur und Mitgründer der Hamburger Zollakademie auf eine langjährige Expertise im Zollwesen zurück, die maßgeblich zur Entwicklung innovativer Lösungen für eine reibungslose Zollkommunikation beigetragen hat. Sein tiefes Verständnis für die komplexen Anforderungen im Zollbereich macht Eazy Customs zu einem unverzichtbaren Partner bei der Optimierung von Zollprozessen.Kontakt Eazy Customs GmbH:Thorsten PorathFrahmredder 92A, 22393 Hamburginfo@eazycustoms.comwww.eazycustoms.comKünstliche Intelligenz in der ZollabwicklungDigicust lädt Sie herzlich zu unserem exklusiven Webinar ein, in dem wir Ihnen die transformative Kraft der Künstlichen Intelligenz (KI) in der Zollabwicklung vorstellen.Datum: 09.10.2024, 14:30 UhrArt: Vorträge und DiskussionenOrt: OnlineURL: http://get.digicust.com/link/webinarDigicust mehr zur Digicust Vor-Zollsoftware (https://www.digicust.com/de/)Pressekontakt:Digicust GmbHBernhard Klug, MScE-Mail: b.klug@digicust.comOriginal-Content von: Digicust GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173702/5869972