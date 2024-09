Anzeige / Werbung

Der deutsche Topmanager Bernd Krüper ist seit Sommer 2024 für das kanadische Technologieunternehmen dynaCERT (WKN: A1KBAV | ISIN: CA26780A1084 | Ticker-Symbol: DMJ) in der Position als "President and Director" tätig.

Während seiner 30jährigen Berufskarriere hat der Schwabe bei namhaften Unternehmen wie Daimler, HATZ, MTU, Rolls-Royce und Tognum gearbeitet. In unserem Interview erhalten wir Einblicke in die Pläne des erfahrenen Branchenexperten.



Motivation für dynaCERT Einstieg kapitalerhoehungen.de: "Herr Krüper, im Mai 2024 hat das kanadische Wasserstoffunternehmen dynaCERT bekanntgegeben, dass Sie als President und Director an Bord gekommen sind. Was hat Sie zu diesem Schritt motiviert?"

"[...] dynaCERT hat mit dem Gerät HydraGEN eine Lösung auf den Markt gebracht, die zur Nachrüstung von Dieselmotoren entwickelt wurde, um die Umwelt zu schützen und die zugleich wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt. [...]" Bernd Krüper, President & Director, dynaCERT Inc.

In meinen vorherigen Positionen, u.a. die letzten Jahre als CEO des deutschen Motorenherstellers HATZ, bewegte ich mich natürlich intensiv im Markt für Verbrennungsmotoren und deren Anwendungen im Automotive und im Off Highway Business. Mich interessierten dabei entsprechende zielführende Innovationen zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs - und damit der sog. Total Cost of Ownership - wie auch zur Emissionsreduzierung schon immer ganz besonders. dynaCERT hat mit dem Gerät HydraGEN eine Lösung auf den Markt gebracht, die zur Nachrüstung von Dieselmotoren entwickelt wurde, um die Umwelt zu schützen und die zugleich wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt. Natürlich gewann das Thema meine Aufmerksamkeit und ich wollte mehr wissen. Erster Eindruck von HydraGEN

kapitalerhoehungen.de: "Was war Ihr erster Gedanke, als Sie von den Vorteilen von HydraGEN gehört haben?" "[...] dynaCERT kann mit HydraGEN ein Gerät anbieten, das den Nutzern viele Vorteile bietet. Gerade im Wettbewerbsdruck auf den europäischen Straßen können Einsparmaßnahmen durch HydraGEN von dynaCERT einen erheblichen Vorteil bei der Wirtschaftlichkeit und im Preiskampf bieten, bspw. bei der bekanntlich unter hohem Wettbewerbsdruck stehenden Logistik- und Transportbranche. [...]"

Bernd Krüper, President & Director, dynaCERT Inc. Ich musste an den Verbrennungsmotoren-Markt denken und an seine vielfältige Kunden- und Anwenderstruktur. Ich arbeite seit mehr als 30 Jahren in der Motoren- und Fahrzeugwelt und genieße die Nähe zu den weltweiten Kunden. Wenn man weiß, was die Bedürfnisse des Marktes sind, dann ist das Teil des Erfolgs. Die Welt ist allerdings dynamisch, darum muss man immer wissen, was heute, aber auch morgen und übermorgen gebraucht wird und gewünscht ist. In den vergangenen Jahren haben zudem politische Entscheidungen den Markt beeinflusst. Es geht also nicht nur darum, was der Kunde wünscht, sondern was im Einklang mit staatlichen Vorgaben steht. dynaCERT kann mit HydraGEN ein Gerät anbieten, das den Nutzern viele Vorteile bietet. Gerade im Wettbewerbsdruck auf den europäischen Straßen können Einsparmaßnahmen durch HydraGEN von dynaCERT einen erheblichen Vorteil bei der Wirtschaftlichkeit und im Preiskampf bieten, bspw. bei der bekanntlich unter hohem Wettbewerbsdruck stehenden Logistik- und Transportbranche. Dies konnten wir gerade wieder auf der IAA TRANSPORTATION in Hannover mit vielen Marktteilnehmern diskutieren. Wie gesagt: Mit HydraGEN können die Flottenbetreiber mit ihren bestehenden Dieselmotorenfahrzeugen Treibstoff sparen, also Geld, was die Marge unseres Kunden steigen lässt.





Beispiel aus der Zielgruppe kapitalerhoehungen.de: "Können Sie uns ein konkretes Beispiel für eine Anwendung oder einen idealen Kunden Ihrer Zielgruppe nennen?" "[...] Was ich jedoch sehe, ist das Potenzial, dass dynaCERT mit seiner HydraGEN Technologie bereits heute zur Verfügung stellt, nämlich auf dem Fahrzeug nur durch das Einfüllen von destilliertem Wasser im HydraGEN-Gerät den benötigten Wasserstoff zu erzeugen und direkt in den Dieselmotor einzublasen. [...]" Bernd Krüper, President & Director, dynaCERT Inc.



Stellen Sie sich vor, Sie seien ein Transportunternehmer mit einer Flotte von 400 LKW, von denen jedes Jahr 40 LKW durch neue Modelle ausgetauscht werden. Für was für eine Antriebsart würden Sie sich heute entscheiden? Die Antwort ist schwierig, denn in vielen Ländern der Erde ist die erforderliche Infrastruktur für batterieelektrische Fahrzeuge oder flächendeckende Wasserstoffbereitstellung noch nicht vorhanden und der Einsatz mancher Technologien ist noch unwirtschaftlich. Was ich jedoch sehe, ist das Potenzial, dass dynaCERT mit seiner HydraGEN Technologie bereits heute zur Verfügung stellt, nämlich auf dem Fahrzeug nur durch das Einfüllen von destilliertem Wasser im HydraGEN-Gerät den benötigten Wasserstoff zu erzeugen und direkt in den Dieselmotor einzublasen.



Diese zukunftsträchtige Technologie ist heute schon verfügbar und Sie können als besagter Flottenbetreiber sofort damit anfangen, den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren und etwas für die Umwelt zu tun. Und zwar für die 40 neuen Trucks wie für die restlichen 360 LKW Ihrer bestehenden Flotte. Und durch die Treibstoffeinsparung haben sich die sehr überschaubaren Kosten für Anschaffung und Installation innerhalb eines Jahres bereits in vielen Fällen amortisiert und Sie brauchen nicht erst einen deutlich teureren, reinen Wasserstofftruck erwerben und auf die entsprechende Wasserstoffinfrastruktur noch länger zu warten. Funktion des HydraGEN-Geräts

kapitalerhoehungen.de: "Können Sie uns das HydraGEN-Gerät genauer erklären?" "[...] Bei zahlreichen Pilotprojekten rund um den Globus wurden Einsparungen beim Treibstoffverbrauch von 5 % bis 15 % ermittelt, je nach Einsatzzweck, Lastprofil und Fahrverhalten des individuellen Fahrzeuglenkers. [...]" Bernd Krüper, President & Director, dynaCERT Inc.

Für einen LKW, wie Sie ihn aus der Transportbranche kennen, ist die HydraGEN-Technologie in einem Gehäuse montiert, das an den Anblick und die Größenverhältnisse eines Tower-PCs erinnert. Das Gerät wird am Fahrzeug fixiert und erzeugt bei laufendem Motor aus destilliertem Wasser durch Elektrolyse Wasserstoff und spaltet den Sauerstoff ab. Der Wasserstoff wird dann über eine entsprechende Leitung in den Ansaugtrakt des Verbrennungsmotors vor dem Turbolader eingesogen. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Verbrennung verbessert, was letztlich dazu führt, dass sich der Treibstoffverbrauch verringert und der Schadstoffausstoß sinkt. Bei zahlreichen Pilotprojekten rund um den Globus wurden Einsparungen beim Treibstoffverbrauch von 5 % bis 15 % ermittelt, je nach Einsatzzweck, Lastprofil und Fahrverhalten des individuellen Fahrzeuglenkers. Das ist erheblich. Der Tank des destillierten Wassers im Gerät hat ein Volumen von zwei Litern, die üblicherweise für 80 Betriebsstunden ausreichen. Sobald der Tank des destillierten Wassers leer ist bzw. ausreichend davor, wird telemetrisch bzw. automatisch darauf hingewiesen. Nächste Schritte von dynaCERT

kapitalerhoehungen.de: "Das klingt sehr vielversprechend. Was planen Sie mit dynaCERT nun als nächstes?"

"[...] Nicht nur Flottenbetreiber und deren Kunden, die ESG-Reports erstellen, können mit dem Einsatz von HydraGEN profitieren, sondern jeder Nutzer von größeren Dieselmotoren. [...]" Bernd Krüper, President & Director, dynaCERT Inc.

Unsere Aufgabe bei dynaCERT besteht nun darin, dass wir unsere Zielgruppe - auch und insbesondere hier in Deutschland und Europa - direkter ansprechen und auf die Vielzahl von Vorteilen unseres HydraGEN-Gerätes hinweisen. Die Kundenbetreuung steht dabei im Vordergrund. Wir wollen wissen, wo wir uns verbessern und weiterentwickeln können. Ich habe in meiner Berufskarriere immer wieder die Erfahrung gemacht, dass das Feedback von den Kunden einen enormen Vorteil für die Weiterentwicklung der angebotenen Lösung haben kann, wenn man diese Feedbacks hören möchte und entsprechend seine Produkte kunden- und marktgerecht weiterentwickelt. Wir bei dynaCERT tun dies. Und wir müssen noch mehr Aufklärungsarbeit bei den Medien und in der Politik betreiben, wobei wir hier nun auf zunehmend offenere Ohren stoßen. Unsere technische Lösung kann schon heute erworben und eingebaut werden. Nicht nur Flottenbetreiber und deren Kunden, die ESG-Reports erstellen, können mit dem Einsatz von HydraGEN profitieren, sondern jeder Nutzer von größeren Dieselmotoren. Einige unserer Kunden, die unsere HydraGEN-Geräte im Einsatz haben, können von ihren Kunden sogar zusätzliche Gebühren für den besonders umweltfreundlichen Einsatz der ausgerüsteten Fahrzeuge einnehmen. Profil der Zielgruppe

kapitalerhoehungen.de: "Wer genau ist denn Ihre Zielgruppe? Können Sie uns darüber mehr sagen?" "[...] Allgemein sind jedoch alle Dieselmotoren interessant, und zwar insbes. die kommerziellen Anwendungen und Leistungsklassen oberhalb des PKW-Bereichs. Wir interessieren uns aber auch für Nischen, um Erfahrungen in spezifischen Anwendungen zu sammeln. [...]" Bernd Krüper, President & Director, dynaCERT Inc.

Aus wirtschaftlicher Sicht sind für uns natürlich die Flottenbetreiber mit zahlreichen LKW besonders attraktiv; je mehr Installationen, desto besser. Interessant sind auch die Fahrzeuge, die regelmäßig längere Strecken zurücklegen. Allgemein sind jedoch alle Dieselmotoren interessant, und zwar insbes. die kommerziellen Anwendungen und Leistungsklassen oberhalb des PKW-Bereichs. Wir interessieren uns aber auch für Nischen, um Erfahrungen in spezifischen Anwendungen zu sammeln. Äußerst spannend sind Dieselmotoren im Rohstoffsektor, also vor allem im Bergbau auf den Minen und in der Öl- und Gasexploration. In diesem Bereich finden Sie in der Regel extrem große Motoren, mit entsprechender Leistung und hohen Treibstoffverbräuchen. Hier zeigen sich die Vorteile von HydraGEN von dynaCERT besonders deutlich. Eindrücke von der IAA TRANSPORTATION

kapitalerhoehungen.de: "Sie waren in der vergangenen Woche auf der IAA TRANSPORTATION in Hannover. Welche Eindrücke konnten Sie mitnehmen?" "[...] Interessant sind vor allem Entwicklungen in der Branche, die noch nicht von den Medien in die Öffentlichkeit getragen wurden. [...]" Bernd Krüper, President & Director, dynaCERT Inc.



Die IAA TRANSPORTATION ist ein Branchentreffen von nationalen und internationalen Herstellern und Zulieferern der Nutzfahrzeug- und Transportbranche. Dort konnte man wieder Trends und Themen aus der Szene beobachten und besprechen. Interessant sind vor allem Entwicklungen in der Branche, die noch nicht von den Medien in die Öffentlichkeit getragen wurden. Ich habe natürlich die Gelegenheit genutzt und dynaCERT bei meinen Gesprächspartnern vorgestellt. Das war ein allseits willkommenes Thema, denn bei den Ausstellern war auch in diesem Jahr, und zwar nach der teilweisen Ernüchterung über die unbefriedigende BEV-Fahrzeug-Situation ganz besonders, der Energieträger Wasserstoff wieder ein dominantes Thema. Was jedoch viele meiner Kollegen aus der Branche interessiert, ist noch immer die Frage, woher grüner Wasserstoff in ausreichender Menge stammen soll, ohne eine neue Abhängigkeit von Dritten entstehen zu lassen. Auch in diesem Zusammenhang konnte ich mit der HydraGEN-Technologie überzeugende Vorteile aufzeigen, denn das Gerät erzeugt den Wasserstoff auf Bedarf selbst an Bord. Man muss ihn also nicht erst aufwändig hertransportieren oder teure Pipelines bauen lassen. Börsennotierte Wasserstoffunternehmen

kapitalerhoehungen.de: "Es gibt zahlreiche Wasserstoffunternehmen wie Ballard Power, Nel ASA und Plug Power, deren Aktienkurse in den vergangenen Jahren erheblich an Wert verloren haben. Wie passt das zusammen?" "[...] In den USA liefen in 2023 über 13 Mio. Diesel-LKW und lediglich 1.200 EV-LKW wurden zugelassen. Übertragen Sie mal so ein Verhältnis auf andere Länder oder Regionen auf der Erde. Dies zeigt uns allen, dass das Potenzial von HydraGEN-Geräten von dynaCERT gigantisch ist.[...]" Bernd Krüper, President & Director, dynaCERT Inc.

Der Kapitalmarkt hat zu Beginn des Wasserstoffhypes aufgrund von Mangel an Alternativen hohe Erwartungen in einige wenige und auch junge Unternehmen gesteckt, die erst noch erarbeitet und erfüllt werden müssen. Das Wasserstoffuniversum ist jedoch komplex und die involvierten Marktteilnehmer haben bei der Synchronisation und Harmonisierung ihrer Tätigkeiten noch viel vor sich. Und der ein oder andere sicherlich auch erhebliches Potenzial. Aufgrund meines beruflichen Werdeganges interessiert mich vor allem die Entwicklung bei den großen Motorenbauern und den kommerziellen, anspruchsvollen Anwendungen und Einsatzbedingungen. Bei diesen Unternehmen wird viel geforscht und es gibt auch schon attraktive Produkte, aber der Übergang zu neuen Antriebsarten wird in vielen Bereichen noch ein langer Weg sein und bis beispielsweise die notwendige Elektrolade- oder Wasserstoffinfrastruktur ausreichend vorhanden ist, wahrscheinlich noch viele Jahre bzw. ggf. einige Jahrzehnte dauern. Deshalb ist das Potenzial von dynaCERT auch so enorm. Wir brauchen keine Investitionen in die Infrastruktur und unsere Geräte können ohne großen Aufwand installiert und betrieben werden. In den USA liefen in 2023 über 13 Mio. Diesel-LKW und lediglich 1.200 EV-LKW wurden zugelassen. Übertragen Sie mal so ein Verhältnis auf andere Länder oder Regionen auf der Erde. Dies zeigt uns allen, dass das Potenzial von HydraGEN-Geräten von dynaCERT gigantisch ist. Kurspotenzial von dynaCERT

kapitalerhoehungen.de: "dynaCERT ist auch an der Börse und der Aktienkurs konnte seit Ihrem Einstieg zulegen. Sind Sie selbst auch investiert?" "[...] Ich glaube an den Erfolg des Unternehmens und bin deshalb auch als Investor eingestiegen. Ich bin davon überzeugt, dass wir spannende Jahre vor uns haben werden. [...]" Bernd Krüper, President & Director, dynaCERT Inc.

Ich hätte meinen vorherigen Job nicht gekündigt, wenn ich nicht von dynaCERT überzeugt wäre. Ich glaube an den Erfolg des Unternehmens und bin deshalb auch als Investor eingestiegen. Ich bin davon überzeugt, dass wir spannende Jahre vor uns haben werden. Ich weiß, dass die Corona-Maßnahmen der letzten Jahre dem Unternehmen finanziell stark zugesetzt haben. Kurz davor stand der Aktienkurs noch in der Spitze bei 1,25 CAD und nun sind die Aktien bei rund 0,20 CAD zu haben. Wenn wir nun einen guten Job machen, dann kann ich mir vorstellen, dass wir neben den Kunden auch den Kapitalmarkt wieder von unserer Erfolgsgeschichte überzeugen werden. Auch hier zeigen sich erste, recht erfreuliche Anzeichen und Entwicklungen! kapitalerhoehungen.de: "Vielen Dank für das Gespräch."





