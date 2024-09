Vancouver, British Columbia - 16. September 2024 / IRW-Press / Bolt Metals Corp. ("Bolt" oder das "Unternehmen") (CSE: BOLT) (FWB: A2QEUB) (OTCQB: PCRCF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen durch Abstecken eine zusätzliche Mineralkonzessionsfläche von 1.542 Hektar erworben hat, die unmittelbar an sein hochgradiges Antimonprojekt New Britain in der kanadischen Provinz British Columbia ("Konzessionsgebiet") grenzt (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 9. September 2024).

Das erweiterte Konzessionsgebiet New Britain umfasst nun insgesamt 2.035 Hektar. Es erstreckt sich nach Nordosten, Osten und Südosten und beinhaltet die ausgewiesenen Entwicklungszüge des Haupt-Prospektionsgebiets, die regionalen geologischen Formationen und Strukturen sowie Flusssedimente mit anomalen Werten aus der Geochemie-Datenbank der Provinz British Columbia. Im östlichen Teilbereich der Konzession findet sich eine anomale Flusssedimentprobe mit einem Goldgehalt von 99 ppb Au (parts per billion), die in der regionalen Messung im 95. Perzentil und darüber liegt3.

3 (Proben-ID: 082K771019, Lardeau (NTS 082K) Probenneuauswertung (ICP-MS), Geoscience BC Report 2013-04)

Globaler Versorgungsengpass bei Antimon

China setzte zuletzt einen weiteren Schritt, um im Namen der nationalen Sicherheit seine globalen Exporte an kritischen Rohstoffen zu beschränken, und kündigte am 14. August Ausfuhrbeschränkungen für Antimon an. Antimon ist ein wichtiger Rohstoff für die Verteidigungsindustrie, der insbesondere in panzerbrechender Munition, Nachtsichtgeräten, Infrarotsensoren, Patronen, in der Präzisionsoptik sowie in der Elektronikbranche bei Halbleitern, Kabeln und Batterien Anwendung findet. Nach einer Reihe von Exportbeschränkungen im Jahr 2023 im Bereich der Verarbeitungstechnologien für Graphit, Germanium, Gallium und seltenen Erden sorgt diese aktuelle Einschränkung für Alarmstimmung in den Halbleiter-, Elektrofahrzeug- und Verteidigungssektoren, die auf diese Rohstoffe angewiesen sind.

China ist der weltweit führende Antimonproduzent, der 48 Prozent der globalen Produktion und 63 Prozent der US-Importe von Antimon abdeckt. Die Wahrscheinlichkeit von Lieferengpässen bei Antimon ist nun erheblich gestiegen, sodass die Vereinigten Staaten gezwungen sind, möglichst rasch neue Versorgungsketten für Antimon aus anderen Quellen als China sicherzustellen.

(Centre for Strategic and International Studies, 20. August 2024, "China's Antimony Export Restrictions: The Impact on U.S. National Security")

Konzessionsgebiet New Britain

Das Konzessionsgebiet umfasst 2.035 Hektar, liegt rund 40 km nordwärts, nordwestlich der Stadt Kaslo (British Columbia), und ist über einen Highway sowie Forststraßen erreichbar.

Im Rahmen der Erschließung des Projekts New Britain in den frühen 1980er Jahren wurde auch ein kurzer Stollen erweitert, der gegraben worden war, um innerhalb einer 20 Meter mächtigen Scherungszone, die in Richtung Norden streicht und annähernd parallel zur Bettungsschicht einfällt, einen Quarzgang zu untersuchen. Das Gestein innerhalb der Scherungszone wurde zu Serizitschiefer umgewandelt (Alterierung). Hohe Silber-, Blei- und Antimonwerte treten in Verbindung mit Massivsulfiden am Scheitelpunkt von Schleppfalten innerhalb der Scherungszone auf. Die Mineralisierung besteht aus Bleiglanz und Tetraedrit, die in Quarz-Kalzit-Erzgänge eingelagert sind. Eine Splitterprobe über 0,6 Meter des Erzgangmaterials ergab 2358 Gramm Silber pro Tonne, 29,9 Prozent Blei, 10,4 Prozent Antimon und 9,7 Gramm Gold pro Tonne1.

In diesem Gebiet finden sich mehrere Antimonvorkommen, wie etwa im Prospektionsgebiet North Star im Goat Range Park sowie im Prospektionsgebiet West Ridge, das zum Konzessionsgebiet Snowstorm der Firma Eagle Plains gehört. Geologische Kartierungen und Auswertungen im Projekt Snowstorm deuten auf eine Südost-Nordwest-Ausrichtung der Geologie und Struktur hin, welche sich bis in das Konzessionsgebiet New Britain hinein fortsetzt. Das 4,7 km nordwestlich gelegene Prospektionsgebiet West Ridge wurde in den späten 1920er Jahren über einen Schacht in geringer Tiefe und einen 150 m langen Stollen erschlossen. Evaluierungsberichte deuten auf eine Mineralisierung von massivem Stibnit/Bleiglanz in der Quarzgangstruktur hin, die bis zu 16,1 % Antimon, 1,58 % Kupfer, 41,1 % Blei und 1.539 g/t Silber auf mindestens 1 Meter Mächtigkeit2 aufweist.

Marketingabkommen

Das Unternehmen hat die Firma Fairfax Partners Inc. ("Fairfax") mit der Erbringung von Leistungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Social-Media-Marketing beauftragt. Der einmonatige Leistungszeitraum hat am 12. September 2024 begonnen. Das Unternehmen hat ein Honorar in Höhe von 15.000 CAD zu entrichten. Es besteht die Möglichkeit, den Vertrag monatlich zu verlängern; der entsprechende Tarif dafür ist noch auszuhandeln. Fairfax ist mit Bolt Metals nach dem Fremdvergleichsgrundsatz verbunden. Soweit dem Unternehmen bekannt ist, halten weder die Firma Fairfax noch ihre Geschäftsleitung derzeit Wertpapiere des Unternehmens. Fairfax ist während der Dauer der Vereinbarung berechtigt, von Zeit zu Zeit Aktien zu Investitionszwecken zu erwerben bzw. zu veräußern. Der Geschäftsführer von Fairfax Partners Inc. ist Daniel Southan-Dwyer (Adresse: 1221 Bidwell Street, Vancouver, BC, V6B 0B1). Herr Southan-Dwyer kann unter der E-Mail-Adresse connect@fairfaxpartners.ca kontaktiert werden.

Das Unternehmen hat am 10. September 2024 mit der Firma Walk the Street Capital Inc. ("WTS Capital") eine Vereinbarung zur Erbringung von Beratungsleistungen abgeschlossen. Die Leistungen von WTS Capital betreffen die strategische Planung sowie die Erstellung und Verbreitung von Medieninhalten. Die Leistungserbringung hat am 12. September 2024 begonnen und erstreckt sich über einen Zeitraum von drei Monaten. WTS Capital erhält vom Unternehmen eine Einmalzahlung in Höhe von 35.000 CAD. WTS Capital ist mit Bolt Metals nach dem Fremdvergleichsgrundsatz verbunden. Soweit dem Unternehmen bekannt ist, halten weder die Firma WTS Capital noch ihre Geschäftsleitung derzeit Wertpapiere des Unternehmens. WTS ist während der Dauer der Vereinbarung berechtigt, von Zeit zu Zeit Aktien zu Investitionszwecken zu erwerben bzw. zu veräußern. Die Kontaktadresse von WTS Capital lautet: 405 Ridge Rd N, Ridgeway, Ontario L0S 1N0; Tel: (905) 321-1470; josh@walkthestreetcapital.com.

Das Unternehmen hat am 10. September 2024 mit der Firma Aktiencheck.de AG ("Aktien") und deren Geschäftsführer Stefan Lindam eine Vereinbarung zur Erbringung von Beratungsleistungen unterzeichnet. Aktien wird das Unternehmen demnach bei der Umsetzung eines ersten Marketing- bzw. Sensibilisierungsprogramms für Europa (das "Programm") unterstützen. Im Rahmen der Beauftragung sind bis zu fünf redaktionelle Beiträge, eine eigenständige E-Mail-Marketing-Kampagne zur Verbreitung der redaktionellen Beiträge an Opt-in-E-Mail-Adressen aktiver Investoren, die gezielte Verbreitung der redaktionellen Berichte an aktive Investoren, die Verbreitung der redaktionellen Beiträge über soziale Medien an aktive Finanzinvestoren sowie die Verbreitung der redaktionellen Beiträge über die Website aktiencheck.de vorgesehen. Das Programm hat am 12. September 2024 begonnen und erstreckt sich über einen Zeitraum von bis zu drei Monaten. Die Kosten der Beauftragung belaufen sich auf 25.000 EUR. Im Rahmen der Beauftragung wurden keine Aktien oder Optionsscheine an Aktiencheck.de AG oder seine Geschäftsleitung ausgegeben. Der Geschäftsführer der Firma Aktiencheck.de AG ist Stefan Lindam (Adresse: Bahnhofstraße 6, 56470 Bad Marienberg, Deutschland). Herr Lindam ist unter der E-Mail-Adresse stefan.lindam@aktiencheck.de und hauptsächlich unter der Telefonnummer +49 2661 9890020 erreichbar. Aktiencheck.de AG und seine Geschäftsleitung sind aktuell weder direkt noch indirekt am Unternehmen oder seinen Wertpapieren beteiligt und haben auch nicht das Recht oder die Absicht, solche Anteile zu erwerben.

Qualifizierter Sachverständiger

Herr Garry Clark, P. Geo., Mitglied des Board of Directors des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und die Veröffentlichung der hierin enthaltenen technischen Informationen genehmigt.

1 (BC Geological Survey - Assessment Report 8532; Donald W. Tully, P.Eng. für Paymaster Mines Inc.; 15. September 1980).

2 (BC Geological Survey - Assessment Report 16433; C. Geoffrey Spearing, B.SC. (Eng) und John Ostler, M.Sc., P.Geol. für Ambergate Explorations Inc.; 15. Oktober 1987); und

2 (BC Geological Survey - Assessment Report 18136; C. Geoffrey Spearing, B.SC. (Eng) und John Ostler, M.Sc., P.Geol. für Ambergate Explorations Inc.; 1. November 1988

Bolt Metals Corp.

Branden Haynes - Direktor und CEO

(604) 817-1595

mailto:info@boltmetals.com

Hinweis für den Leser

Diese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen. Die Wörter "können", "potenziell", "sollten", "würden", "könnten", "werden", "beabsichtigen", "planen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten" und ähnliche Ausdrücke sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantien für zukünftige Geschäftsaktivitäten darstellen und mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind und dass die zukünftigen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Unsicherheiten zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

