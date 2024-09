The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.09.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.09.2024ISIN NameXS2042981576 JML FIN. LUX 19/24 MTNXS2050594238 CH.INT.LOG.H 19/24IT0005279887 INTESA SAN. 17-24 FLRXS1689540935 ING GROEP 17/29 FLR MTNXS1689595830 OESTERR. K.BK 17/24 MTNCA918423AW48 VW CRED.CAN. 19/24USU9273ACW37 VW GRP AMER 19/24 REGSUSP84050AC02 SAMARCO MIN. 14/24 REGSFR0013429073 BPCE 19/24 MTNDE000DDA0M57 DZ BANK IS.A1023CH0221999813 ZUERICH STADT 13-24DE000GRN0016 DT.KREDITBANK IS. 17/24