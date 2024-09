© Foto: Matthias Bein/dpa



Das größte börsennotierte Wasserunternehmen der USA gilt als verlässlicher Dividendenzahler, wird mittlerweile jedoch mit einem überhöhten Aufschlag im Branchenvergleich gehandelt, so Analysten der Bofa. Als Versorger mit langer Historie und verlässlicher Dividende hat sich der US-amerikanische Versorger American Water Works unter Anlegern einen Namen gemacht. In den letzten 15 Jahren konnten die Ausschüttungen kontinuierlich gesteigert werden, um rund 10 Prozent pro Jahr. Mit einem KGV von 28 ist die Bewertung nicht mehr ganz so günstig BofA-Research-Anayst Ross Fowler stuft die Aktie jetzt auf "Underperform" herab und setzte ein Kursziel auf 140 US-Dollar. Die Bewertung sei angesichts der …