Stuttgart (ots) -- INTERGEO 2024 in Stuttgart beginnt am 24. September- Keynotes zu Erdbeobachtung, Klimaschutz und KI- Mehr als 100 Vortragende / Alle wichtigen Themen der Branche- 600 Aussteller präsentieren neueste TechnologienVom 24. bis 26. September 2024 findet in der Messe Stuttgart die INTERGEO statt, das weltweit wichtigste Event für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement. CONFERENCE und EXPO sind die Plattform für die internationale Geo-Community und zeigen, warum Geoinformationen in unserer modernen Welt unverzichtbar sind.Auftakt und HighlightsDer Präsident des DVW e.V., Prof. Dr.-Ing. Rudolf Staiger, wird am 24. September um 9:30 Uhr die Conference eröffnen und blickt mit Vorfreude auf die anstehenden Tage: "Die INTERGEO bietet nicht nur Einblicke in die neuesten Technologien, sondern auch die einmalige Möglichkeit, sich mit internationalen Experten auszutauschen und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Für die Geoinformationsbranche ist die INTERGEO 2024 ein absolutes Muss - ein Ort, an dem wegweisende Vorträge und innovative Lösungen im Mittelpunkt stehen."Juliane Seifert, Staatssekretärin im Bundesministerium des Innern und für Heimat, wird in ihrer Eröffnungsrede die Bedeutung der Geoinformationen für politische und gesellschaftliche Entscheidungen hervorheben - insbesondere mit Blick auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel, die Urbanisierung und die Sicherung von Ressourcen.Keynotes und SchwerpunktthemenEin besonderes Highlight des ersten Veranstaltungstags ist die Keynote von Dr. Walther Pelzer, Präsident des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Unter dem Titel "Erdbeobachtung für die Erde im Wandel - globales Monitoring und lokales Handeln" beleuchtet er die Rolle der Erdbeobachtung bei der Bewältigung des Klimawandels. Dr. Pelzers Keynote auf der INTERGEO 2024 ist ein essenzieller Beitrag darüber, welche Rolle Geodäsie und Geoinformation im Hinblick auf den globalen Klimaschutz spielen. Seine Expertise und die Aktivitäten des DLR betonen, dass Erdbeobachtung unverzichtbar für den Klimaschutz ist und durch fortschrittliche Raumfahrtprogramme die notwendige Infrastruktur geschaffen wird, um auch zukünftige Herausforderungen im Klimawandel erfolgreich zu bewältigen.Dr. Burkhard Boeckem, CTO von Hexagon AB, wird ebenfalls in seiner Keynote über technologische Innovationen sprechen. Er prognostiziert: Wenn KI, digitale Zwillinge und präzise Geodaten zusammenkommen, entsteht eine bessere Welt dank fundierter Entscheidungen und effizienter Prozesse.Themen wie Digitale Zwillinge, Erdbeobachtung, GIS und BIM stehen im Zentrum der weiteren Vorträge in den parallelen Konferenzsessions. Ein weiterer Fokus liegt auf der querschnittlichen Nutzung von Künstlicher Intelligenz in fast allen Sessions sowie den neuesten Entwicklungen der Ingenieurgeodäsie. Auch Digitalisierung und Trends in der Geoinformationsverwaltung kommen nicht zu kurz.Expo: Innovationen und TechnologienAuf der INTERGEO EXPO präsentieren rund 600 Aussteller ihre neuesten Produkte und Lösungen. Hexagon AB wird unter anderem eine brandneue KI-basierte Lösung für das Bauwesen vorstellen, die den Layout-Workflow revolutioniert. Neben dieser Innovation wird Hexagon auch ihr Portfolio an intelligenten Cloud-Lösungen präsentieren: "Diese schaffen einheitliche Datenumgebungen, verbinden das Feld mit dem Büro und verbessern so die Zusammenarbeit und Produktivität. Wir freuen uns darauf, auf der INTERGEO im Austausch mit Kunden zu sein", hebt Thomas Harring, President Geosystems bei Hexagon hervor.Im Mittelpunkt des Messeauftritts von Autodesk steht das Zusammenspiel von BIM (Building Information Modeling), GIS (Geoinformationssysteme) und Künstlicher Intelligenz, die entscheidend zur Entwicklung nachhaltiger und resilienter Infrastrukturen beitragen. "In diesem Jahr liegt außerdem ein besonderer Fokus auf dem Thema Wassermanagement", betont Ralf Mosler, Leader BIM Transformation bei Autodesk.Auch Trimble zeigt Innovationen in den Bereichen GNSS, Reality Capture und cloudbasierte Lösungen. Boris Skopljak von Trimble unterstreicht: "Cloud-Technologien ermöglichen eine nahtlose Verknüpfung von Feld und Büro."Jürgen Schomakers, CEO von Esri Deutschland, betont die zentrale Rolle der INTERGEO 2024 für die Branche: "Die INTERGEO 2024 ist ein absolutes Pflichtprogramm. Innovationen, nachhaltige Technologien bilden das Sprachrohr für die Branche in Richtung einer lebenswerten Zukunft. Besonders im Zusammenhang mit BIM-Daten zeigt Esri, wie nachhaltige Planung und die frühzeitige Berücksichtigung von Umweltfaktoren möglich werden."Wichtige gesellschaftliche Themen im Fokus der VeranstaltungNeben den technologischen Innovationen werden auch zentrale gesellschaftliche Themen diskutiert. So widmet sich die INTERGEO dem Thema Klimaschutz durch Geoinformationstechnologien, der Stadtplanung und Landentwicklung sowie der Energiewende. Ein besonderes Highlight ist das Forum Bau-AUF-Ukraine am 26. September, bei dem über den Wiederaufbau der Ukraine in Bereichen wie Energie und Infrastruktur gesprochen wird.Networking und NachwuchsförderungDie INTERGEO 2024 bietet zahlreiche Gelegenheiten für Networking. Auf der EXPO STAGE finden an allen drei Tagen Fachvorträge und Live-Demonstrationen statt. Der Science and Geoinnovation Pitch ermöglicht jungen Talenten, ihre innovativen Arbeiten vorzustellen. Für Fachbesucher und Nachwuchskräfte ist die INTERGEO eine unschätzbare Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und sich über die neuesten Trends und Technologien zu informieren.INTERGEO City Night StuttgartZu einem Netzwerkabend lädt der Veranstalter DVW e.V. die Geo-Community am Dienstag, den 24. September, ab 19 Uhr zur INTERGEO City Night im Stuttgarter Ratskeller ein.Die INTERGEO 2024 verspricht wegweisende Erkenntnisse und Innovationen, die die Zukunft der Geodäsie und Geoinformation prägen werden. Die INTERGEO 2024 verspricht wegweisende Erkenntnisse und Innovationen, die die Zukunft der Geodäsie und Geoinformation prägen werden. Von praxisnahen Vorträgen bis hin zu bahnbrechenden Technologien - die Veranstaltung ist ein Muss für Fachbesucher und Experten der Branche. Über die INTERGEO
Die INTERGEO EXPO und CONFERENCE ist die internationale Plattform für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement. Sie findet an wechselnden Standorten in Deutschland statt. Die CONFERENCE befasst sich mit aktuellen Themen aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Industrie. Die INTERGEO fokussiert mit ihrem Geo-IT-Potenzial weiter auf die Optimierung von Prozessen wachsender Zielmärkte. Sie präsentiert sich 2024 in Stuttgart, 2025 in Frankfurt am Main und 2026 in München.

Der DVW e.V. - Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement ist Veranstalter der INTERGEO.