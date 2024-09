Boston und Ennis, Irland (ots/PRNewswire) -- Übernahme des in Massachusetts ansässigen PFT-Softwarepartners stärkt die kommerzielle Präsenz von Vitalograph in den USA und die Fähigkeit, die weltweit wachsende Nachfrage nach modernen PFT-Lösungen zu befriedigen.Vitalograph hat heute die Übernahme von Morgan Scientific mit Sitz in Massachusetts, einem langjährigen Partner des führenden Anbieters von Atemwegsdiagnostik, bekannt gegeben. Damit wird die kommerzielle Präsenz des Unternehmens in den USA gestärkt und das Unternehmen in die Lage versetzt, besser auf die wachsende weltweite Nachfrage nach seinen innovativen Lösungen, insbesondere im Bereich fortschrittlicher Lungenfunktionstests, zu reagieren.Frank Keane, CEO von Vitalograph, kommentierte die Übernahme wie folgt: "Wir haben eine lange und erfolgreiche Beziehung zu Morgan Scientific. Die jetzt getroffene Vereinbarung ist die natürliche Weiterentwicklung für beide Unternehmen, da wir uns dank unserer gemeinsamen Expertise auf die Bereitstellung der bestmöglichen diagnostischen Lösungen konzentrieren können, die ein besseres Verständnis der Lungengesundheit ermöglichen."Morgan Scientific ist ein Experte für kundenorientierte Software für fortschrittliche PFT-Systeme. ComPAS2, das Flaggschiff des Unternehmens, ist die Basis für Vitalographs innovative, fortschrittliche PFT-Lösungen, die VitaloPFT-Serie. Morgan Scientific ist außerdem ein wichtiger Vertriebspartner für die Lungenfunktionstests von Vitalograph in den USA.Zu ihrer bisherigen Zusammenarbeit sagte Keane: "Die jüngste Entwicklung der VitaloPFT-Reihe hat uns wertvolle Erfahrungen in der Teamarbeit gebracht und gegenseitigen Respekt für unser individuelles Fachwissen geschaffen. Morgan Scientific ist eine natürliche Ergänzung zur Marke Vitalograph, und diese Entwicklung bietet unseren Kunden auf der ganzen Welt einen unglaublichen Mehrwert. Die Akquisition ebnet uns den Weg, unser umfassendes PFT-Angebot weiter auszubauen."Keane sagte weiter: "Vitalograph ist ein Familienunternehmen und würdigt mit seiner Geschäftstätigkeit den Pioniergeist der Familie Morgan, mit dem sie Unternehmen schuf, das auf Menschen, Integrität, Qualität und Innovation basiert. Diese Werte sind das Herzstück von Vitalograph und werden heute in jedem Bereich unseres Unternehmens gelebt."Gareth Morgan, der Sohn des Gründers von Morgan Scientific, kommentierte: "Es gibt kein anderes Unternehmen auf der Welt, dem wir zutrauen, unser Erbe der Innovation aufrechtzuerhalten und die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden weiterhin in den Mittelpunkt jeder Entscheidung zu stellen. Der Beitritt zu einer weltweit präsenten und renommierten Marke wie Vitalograph wird es uns ermöglichen, unsere Bemühungen auf den Ausbau des Geschäfts zu konzentrieren, und zwar durch das, was wir am besten können - herausragende Innovation und Kundenservice."Die Übernahme von Morgan Scientific ist ein wichtiger Meilenstein in Vitalographs Plan, das Atemwegsdiagnostik-Geschäft weltweit auszubauen und das Ziel zu erreichen, umfassende Testlösungen anzubieten, die eine bestmögliche medizinische Versorgung der Atemwege ermöglichen. Das Unternehmen befindet sich mitten in der Umsetzung einer ehrgeizigen Wachstumsstrategie und ist auf dem besten Weg, seinen Geschäftsbereich Atemwegsdiagnostik bis 2026 innerhalb von nur vier Jahren zu verdreifachen.Die Übernahme fällt mit dem 50-jährigen Bestehen von Vitalograph in Ennis, Irland, zusammen.Informationen zu Vitalograph - https://vitalograph.com/ie/Vitalograph wurde 1963 in Buckingham gegründet und verfügt seit 50 Jahren über eine Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstätte in Ennis in der Grafschaft Clare. Vitalograph ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Atemwegsdiagnostik und Dienstleistungen für klinische Arzneimittelprüfungen . Durch die Bereitstellung präziser und zuverlässiger Lösungen für die Atemwegsdiagnostik wird medizinisches Fachpersonal in die Lage versetzt, Patientinnen und Patienten die bestmögliche Versorgung zukommen zu lassen, wo immer diese benötigt wird. Morgan Scientific, Inc. mit Sitz in Haverhill, Massachusetts, ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Vitalograph.Für Medieninformationen:Edwina Gore, Gore Communications+353 87 6295323Laura Colleran, Vitalograph+ 353 (0)89 4727860Laura.colleran@vitograph.ieFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2510842/Vitalograph.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2510843/Vitalograph_1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vitalograph-ubernimmt-morgan-scientific-um-die-weltweit-steigende-nachfrage-nach-diagnostischen-losungen-fur-die-atemwege-zu-decken-302254423.htmlOriginal-Content von: Vitalograph, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176346/5869992